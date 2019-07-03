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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Судьба чудотворной иконы неизвестна после пожара в курганском монастыре

Вчера, 15:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл — РИА Новости. При пожаре в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре почти полностью сгорел деревянный храм в честь явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы, уцелела ли сама чудотворная икона, пока неизвестно. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе курганской епархии.
Пожарные получили сообщение о возгорании в монастыре в 14:15 по местному времени (12:15 мск). Площадь пожара составила 165 квадратных метров. Примерно через полчаса его удалось локализовать, в 16:04 (14:04 мск) — полностью ликвидировать.
"Причина возгорания — кондиционер, установленный с наружной стороны храма. Поскольку строение деревянное, то здание загорелось моментально, в итоге от храма почти ничего не осталось", — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что судьба чудотворной иконы, хранившейся в храме, пока неизвестна. "Братья монастыря молятся о том, чтобы икона осталась невредимой", — сказала собеседница агентства.
Она напомнила, что в 1770 году храм загорелся от топящейся печи, но икону нашли на пепелище практически целой.
Как сообщается на сайте монастыря, тогда икона осталась невредимой, пострадал только верхний угол, доска потемнела, а на лице Богородицы до сих пор видны следы ожогов.
Икона считается чудотворной — в летописи храма есть много свидетельств о чудесных исцелениях, она привлекает множество паломников.
Первый храм в честь явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы построили в селе Чимеево в XVIII веке. В 1770 году он полностью сгорел, но четыре года спустя возвели новый, а через сто лет — еще один. На его основе в 2002 году в селе был организован Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь.
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