Судьба чудотворной иконы неизвестна после пожара в курганском монастыре

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл — РИА Новости. При пожаре в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре почти полностью сгорел деревянный храм в честь явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы, уцелела ли сама чудотворная икона, пока неизвестно. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе курганской епархии.

Пожарные получили сообщение о возгорании в монастыре в 14:15 по местному времени (12:15 мск). Площадь пожара составила 165 квадратных метров. Примерно через полчаса его удалось локализовать, в 16:04 (14:04 мск) — полностью ликвидировать.

"Причина возгорания — кондиционер, установленный с наружной стороны храма. Поскольку строение деревянное, то здание загорелось моментально, в итоге от храма почти ничего не осталось", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что судьба чудотворной иконы, хранившейся в храме, пока неизвестна. "Братья монастыря молятся о том, чтобы икона осталась невредимой", — сказала собеседница агентства.

Она напомнила, что в 1770 году храм загорелся от топящейся печи, но икону нашли на пепелище практически целой.

Как сообщается на сайте монастыря, тогда икона осталась невредимой, пострадал только верхний угол, доска потемнела, а на лице Богородицы до сих пор видны следы ожогов.

Икона считается чудотворной — в летописи храма есть много свидетельств о чудесных исцелениях, она привлекает множество паломников.