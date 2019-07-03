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РИА Новости
Культура

Джеймс Кэмерон устроил праздничный ужин на съемках "Аватара 2"

Вчера, 15:45
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© Фото : Аккаунт officialavatar в TwitterАктеры и съемочная группа фильма "Аватар" во время перерыва съемок в Новой Зеландии
Актеры и съемочная группа фильма Аватар во время перерыва съемок в Новой Зеландии
© Фото : Аккаунт officialavatar в Twitter
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Режиссёр Джеймс Кэмерон объявил перерыв в съемках второй части "Аватара", которые проходят в Новой Зеландии, и устроил праздничный ужин для группы.
"Актеры и съемочная группа недавно сделали перерыв в съемках, которые проходят Новой Зеландии, чтобы устроить праздничный ужин. Найдете знакомые лица?", - написали в Твиттер-аккаунте картины.
© Фото : Аккаунт officialavatar в Twitter

Актеры и съемочная группа фильма "Аватар" во время перерыва съемок в Новой Зеландии

Актеры и съемочная группа фильма Аватар во время перерыва съемок в Новой Зеландии
1 из 3

Актеры и съемочная группа фильма "Аватар" во время перерыва съемок в Новой Зеландии

© Фото : Аккаунт officialavatar в Twitter
© Фото : Аккаунт officialavatar в TwitterАктеры и съемочная группа фильма "Аватар" во время перерыва съемок в Новой Зеландии
Актеры и съемочная группа фильма Аватар во время перерыва съемок в Новой Зеландии
2 из 3
Актеры и съемочная группа фильма "Аватар" во время перерыва съемок в Новой Зеландии
© Фото : Аккаунт officialavatar в Twitter
© Фото : Аккаунт officialavatar в TwitterАктеры и съемочная группа фильма "Аватар" во время перерыва съемок в Новой Зеландии
Актеры и съемочная группа фильма Аватар во время перерыва съемок в Новой Зеландии
3 из 3
Актеры и съемочная группа фильма "Аватар" во время перерыва съемок в Новой Зеландии
© Фото : Аккаунт officialavatar в Twitter
1 из 3

Актеры и съемочная группа фильма "Аватар" во время перерыва съемок в Новой Зеландии

© Фото : Аккаунт officialavatar в Twitter
2 из 3
Актеры и съемочная группа фильма "Аватар" во время перерыва съемок в Новой Зеландии
© Фото : Аккаунт officialavatar в Twitter
3 из 3
Актеры и съемочная группа фильма "Аватар" во время перерыва съемок в Новой Зеландии
© Фото : Аккаунт officialavatar в Twitter
На фотографиях за большим столом собрались режиссер Джеймс Кэмерон, Джемейн Клемент, Сигурни Уивер, Уна Чаплин и другие актеры сиквела.
Про "Аватар 2" пока известно то, что действие происходит через несколько лет после событий, рассказанный в первом фильме. Ожидается, что в прокат картина выйдет в 2021 году.
Кадр из фильма Мстители
1 июля, 12:02
"Мстителям" не удалось обогнать "Аватар" после переиздания
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КультураКино и сериалыНовости культурыАватарСигурни УиверДжеймс КэмеронНовая Зеландия
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