Джеймс Кэмерон устроил праздничный ужин на съемках "Аватара 2"

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Режиссёр Джеймс Кэмерон объявил перерыв в съемках второй части "Аватара", которые проходят в Новой Зеландии, и устроил праздничный ужин для группы.

Актеры и съемочная группа фильма "Аватар" во время перерыва съемок в Новой Зеландии

Актеры и съемочная группа фильма "Аватар" во время перерыва съемок в Новой Зеландии

Актеры и съемочная группа фильма "Аватар" во время перерыва съемок в Новой Зеландии

Актеры и съемочная группа фильма "Аватар" во время перерыва съемок в Новой Зеландии

Актеры и съемочная группа фильма "Аватар" во время перерыва съемок в Новой Зеландии

Актеры и съемочная группа фильма "Аватар" во время перерыва съемок в Новой Зеландии

Актеры и съемочная группа фильма "Аватар" во время перерыва съемок в Новой Зеландии

Актеры и съемочная группа фильма "Аватар" во время перерыва съемок в Новой Зеландии

Актеры и съемочная группа фильма "Аватар" во время перерыва съемок в Новой Зеландии

На фотографиях за большим столом собрались режиссер Джеймс Кэмерон, Джемейн Клемент, Сигурни Уивер, Уна Чаплин и другие актеры сиквела.

Про "Аватар 2" пока известно то, что действие происходит через несколько лет после событий, рассказанный в первом фильме. Ожидается, что в прокат картина выйдет в 2021 году.