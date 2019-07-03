В Китае на границе в телефоны туристов устанавливают секретное приложение

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Китайские пограничники тайно устанавливают шпионское приложение на смартфоны туристов, которые прибывают из Киргизии через Синьцзян-Уйгурский автономный район, . Китайские пограничники тайно устанавливают шпионское приложение на смартфоны туристов, которые прибывают из Киргизии через Синьцзян-Уйгурский автономный район, сообщает The Guаrdian.

Расследование было проведено крупнейшими изданиями и специалистами в области кибербезопасности. Они установили, что пассажиров на пограничном контроле просят разблокировать телефоны, забирают их на время, а потом тайно устанавливают приложение, которое извлекает переписку и личную информацию владельца. Вирус сканирует файлы устройства на предмет экстремистского содержания и передает отчет властям. Также с аппарата "утекает" информация об интересах пользователя, читаемых книгах и даже музыкальных пристрастиях.

Программу устанавливают только на Android-смартфоны. В случае, если у туриста iPhone, таможенники подключают его к специальному устройству, которое сканирует файлы, а потом аппарат возвращают обратно.

Туристы утверждают, что они не были заранее предупреждены властями о сборе личных данных и установке программ.

В большинстве случаев приложение удаляли с телефонов еще до возврата владельцам, однако некоторые туристы обнаруживали программу после прохождения границы.