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РИА Новости
Туризм

В Китае на границе в телефоны туристов устанавливают секретное приложение

Вчера, 23:08
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© Fotolia / GzorgzСмартфон
Смартфон
© Fotolia / Gzorgz
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Китайские пограничники тайно устанавливают шпионское приложение на смартфоны туристов, которые прибывают из Киргизии через Синьцзян-Уйгурский автономный район, сообщает The Guаrdian.
Расследование было проведено крупнейшими изданиями и специалистами в области кибербезопасности. Они установили, что пассажиров на пограничном контроле просят разблокировать телефоны, забирают их на время, а потом тайно устанавливают приложение, которое извлекает переписку и личную информацию владельца. Вирус сканирует файлы устройства на предмет экстремистского содержания и передает отчет властям. Также с аппарата "утекает" информация об интересах пользователя, читаемых книгах и даже музыкальных пристрастиях.
Программу устанавливают только на Android-смартфоны. В случае, если у туриста iPhone, таможенники подключают его к специальному устройству, которое сканирует файлы, а потом аппарат возвращают обратно.
Туристы утверждают, что они не были заранее предупреждены властями о сборе личных данных и установке программ.
В большинстве случаев приложение удаляли с телефонов еще до возврата владельцам, однако некоторые туристы обнаруживали программу после прохождения границы.
Каждый год Синьцзян-Уйгурский автономный район посещают около ста миллионов туристов, среди которых и местные жители, и иностранцы.
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