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РИА Новости

Бизнес-омбудсмен Титов призвал выпустить Бойко-Великого из СИЗО

Вчера, 14:47
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов . Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов выступил за освобождение Василия Бойко-Великого из СИЗО.
В беседе с журналистами в среду бизнес-омбудсмен напомнил, что сейчас в суде рассматривается еще одно уголовное дело против коммерсанта, причем по более тяжкой статье, но по нему его отпустили под залог.
Обвиняемый по делу о растрате в банке Кредитный экспресс основатель группы компаний Ваш финансовый попечитель Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019
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"По тому делу, остатки которого еще рассматриваются в суде, он находится под залогом… Хотя 210-я статья ["Организация преступного сообщества или участие в нем"], то в новом деле по 159-й статье ["Мошенничество"] он вдруг оказывается под стражей", - недоумевает Титов.
Он оценил эту ситуацию как "странную юридическую коллизию". По словам Титова, он будет "отстаивать, что мера пресечения должна быть изменена".
Вопрос по существу дела Титов комментировать не стал. По его словам, аппарат уполномоченного передаст собранные следствием материалы против Бойко-Великого на независимую юридическую экспертизу.
Сейчас, по словам бизнес-омбудсмена, Бойко-Великий находится в московском СИЗО №4 вместе с фигурантами дела Baring Vostok - Ваганом Абгаряном, Иваном Зюзиным и Максимом Владимировым.
На условия в изоляторе предприниматель не жаловался. По словам уполномоченного, Бойко-Великий не в первый раз в СИЗО, "по другому делу уже был" (в 2007-2008 годах).
Первое уголовное дело в отношении Бойко-Великого связано с хищением земель в Рузском районе Подмосковья, где находится его молочное хозяйство. На момент передачи дела в суд ему вменялось хищение 1,2 гектаров земли на 350 миллионов рублей. Дело сейчас рассматривается Рузским судом Московской области.
Второе дело касается хищения средств банка "Кредитный Экспресс". По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, как владелец 10% уставного капитала учреждения, вместе с директором, главбухом и еще четырьмя сотрудниками "похитили из банка свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов".
Виновным себя коммерсант не считает.
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Василий Бойко-ВеликийБорис ТитовМосковская областьПроисшествия
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