ГИБДД разработает требования к установке камер фиксации на дорогах

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. ГИБДД России разработает требования к установке на дорогах средств фото- и видеофиксации, заявил журналистам начальник ведомства генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
"Порядок установки - он не разработан и прорабатываться будет рабочей группой, как правильно сделать подходы к установке таких камер. Сегодня сказать о том, что камера была установлена объективно или необъективно, с нарушением, очень тяжело. Мы говорим о передвижных комплексах", - сказал он.
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"Мы также вышли с предложением, что такие системы должны согласовываться с органами Госавтоинспекции, и не только установка таких камер, но и соотношение установки камер к улично-дорожной сети, в первую очередь к скоростному режиму", - добавил Черников.
Говорить же об ответственности за нарушения при установке камер, заключил глава ГИБДД, можно будет только после определения порядка их установки.
На прошлой неделе президент РФ на заседании Госсовета заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их не нужно.