ГИБДД разработает требования к установке камер фиксации на дорогах

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. ГИБДД России разработает требования к установке на дорогах средств фото- и видеофиксации, заявил журналистам начальник ведомства генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

"Порядок установки - он не разработан и прорабатываться будет рабочей группой, как правильно сделать подходы к установке таких камер. Сегодня сказать о том, что камера была установлена объективно или необъективно, с нарушением, очень тяжело. Мы говорим о передвижных комплексах", - сказал он.

"Мы также вышли с предложением, что такие системы должны согласовываться с органами Госавтоинспекции, и не только установка таких камер, но и соотношение установки камер к улично-дорожной сети, в первую очередь к скоростному режиму", - добавил Черников.

Говорить же об ответственности за нарушения при установке камер, заключил глава ГИБДД, можно будет только после определения порядка их установки.