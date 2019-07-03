При стрельбе в торговом центре в Тюмени никто не пострадал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Никто, по предварительным данным, не пострадал при стрельбе в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Кристалл" в Тюмени, сообщила РИА Новости представитель УМВД по Тюменской области Светлана Новик.

Инцидент произошел днем в среду. Как отмечалось ранее, согласно предварительным данным, между тремя посетителями торгово-развлекательного центра произошел конфликт, один из мужчин произвел выстрелы вверх. После конфликта участники инцидента покинули место происшествия. Личности людей устанавливаются, идет их розыск. Посетители ТРЦ были эвакуированы.

Новик уточнила, что стрельба велась из травматического пистолета. Ранее сообщалось, что пистолет был пневматический.

"Пострадавших нет, по предварительным данным", - сказала агентству представитель УМВД по Тюменской области. По ее словам, в городе объявлен план "Перехват" для поиска стрелявшего и двух других участников конфликта.