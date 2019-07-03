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РИА Новости

Семья Началовой пригрозила судом организаторам "туристических панихид"

Вчера, 14:43
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПевица Юлия Началова
Певица Юлия Началова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Семья Юлии Началовой будет подавать в суд на тех, кто пытается нажиться на смерти певицы. Об этом сообщила бывший пресс-секретарь артистки Анна Исаева.
По ее словам, предупреждение касается тех, кто устраивает "туристические панихиды", торгует землей с могилы певицы, предлагает заехать на место ее захоронения и "зарядить там водичку". Исаева отметила, что мошенники активно эксплуатируют имя Началовой и манипулируют чувствами поклонников.
"Я, ее семья и наследники не будем молчать. Суды неизбежны", — написала бывший пресс-секретарь певицы в инстаграме.
При этом она добавила, что близкие Началовой не собираются ставить на ее могиле охрану и запрещать возложение цветов.
Певица Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет от остановки сердца, наступившей в результате сепсиса.
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