Семья Началовой пригрозила судом организаторам "туристических панихид"

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Семья Юлии Началовой будет подавать в суд на тех, кто пытается нажиться на смерти певицы. Об этом сообщила бывший пресс-секретарь артистки Анна Исаева.

По ее словам, предупреждение касается тех, кто устраивает "туристические панихиды", торгует землей с могилы певицы, предлагает заехать на место ее захоронения и "зарядить там водичку". Исаева отметила, что мошенники активно эксплуатируют имя Началовой и манипулируют чувствами поклонников.

"Я, ее семья и наследники не будем молчать. Суды неизбежны", — написала бывший пресс-секретарь певицы в инстаграме

При этом она добавила, что близкие Началовой не собираются ставить на ее могиле охрану и запрещать возложение цветов.