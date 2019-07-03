На Кубани завели дело на депутата заксобрания за выплаты дочери-помощнице

КРАСНОДАР, 3 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против депутата Законодательного собрания Краснодарского края, который подозревается в том, что подписывал табели учета рабочего времени своей дочери, работавшей у него помощницей, когда та находилась за границей, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
"Органами следственного управления СКР по Краснодарскому краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, а также результатам оперативно-розыскной деятельности… возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Краснодарского края. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, подозреваемый был избран депутатом в октябре 2012 года, а уже в ноябре его дочь была принята на работу помощником депутата.
"По версии следствия, дочь депутата… в летний период с 2013 по 2015 года выезжала за пределы Российской Федерации. Сотрудники Законодательного собрания Краснодарского края, неосведомленные о преступных намерениях депутата, вносили в табели учета рабочего времени… недостоверные сведения о том, что женщина выполняла свои трудовые обязанности. Подозреваемый, зная, что его дочь-помощник депутата в данные периоды не находилась на своем рабочем месте, подписал табели учета рабочего времени", - отмечает СУСК.
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По данным правоохранителей, на основании предоставленных документов ей незаконно была выплачена зарплата в общей сумме свыше 68 тысяч рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливается имущество подозреваемого, на которое может быть наложен арест, информирует ведомство.
По данным ряда СМИ, речь в этом случае может идти о председателе комитета по экономической политике, предпринимательству, финансовым рынкам и внешнеэкономическим связям Николае Кравченко.