На Кубани завели дело на депутата заксобрания за выплаты дочери-помощнице

КРАСНОДАР, 3 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против депутата Законодательного собрания Краснодарского края, который подозревается в том, что подписывал табели учета рабочего времени своей дочери, работавшей у него помощницей, когда та находилась за границей, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.

"Органами следственного управления СКР по Краснодарскому краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, а также результатам оперативно-розыскной деятельности… возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Краснодарского края. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемый был избран депутатом в октябре 2012 года, а уже в ноябре его дочь была принята на работу помощником депутата.

"По версии следствия, дочь депутата… в летний период с 2013 по 2015 года выезжала за пределы Российской Федерации. Сотрудники Законодательного собрания Краснодарского края, неосведомленные о преступных намерениях депутата, вносили в табели учета рабочего времени… недостоверные сведения о том, что женщина выполняла свои трудовые обязанности. Подозреваемый, зная, что его дочь-помощник депутата в данные периоды не находилась на своем рабочем месте, подписал табели учета рабочего времени", - отмечает СУСК.

По данным правоохранителей, на основании предоставленных документов ей незаконно была выплачена зарплата в общей сумме свыше 68 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливается имущество подозреваемого, на которое может быть наложен арест, информирует ведомство.