В России разработали прибор, выявляющий наркоманов по слюне

"Сейчас в обществе очень много говорят об усиленных мерах, в том числе и по привлечению к ответственности лиц, которые употребляют наркотические вещества. Мы в "Сколково" уже показывали первые приборы, которые помогут инспекторам выявлять в состоянии опьянения водителей путем взятия слюны и показать факт употребления наркотических веществ, чтобы в дальнейшем пресечь движение транспортного средства, и в наркодиспансере освидетельствовать, и привлечь к ответственности", — сказал глава ГИБДД.