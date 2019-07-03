В России разработали прибор, выявляющий наркоманов по слюне

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. В России разработали прибор, который сможет по слюне выявлять водителей, употреблявших наркотики, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
"Сейчас в обществе очень много говорят об усиленных мерах, в том числе и по привлечению к ответственности лиц, которые употребляют наркотические вещества. Мы в "Сколково" уже показывали первые приборы, которые помогут инспекторам выявлять в состоянии опьянения водителей путем взятия слюны и показать факт употребления наркотических веществ, чтобы в дальнейшем пресечь движение транспортного средства, и в наркодиспансере освидетельствовать, и привлечь к ответственности", — сказал глава ГИБДД.
Черников рассказал также, что каждое восьмое правонарушение в состоянии опьянения на дорогах России совершают водители, ранее уже попадавшиеся за вождением в пьяном виде.
Он подчеркнул, что "самая большая проблема и задача" — не допустить, чтобы такие водители садились за руль. Сделать это можно, ужесточив ответственность, заключил Черников.
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