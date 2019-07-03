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РИА Новости

В Кремле подтвердили разговор Путина с премьером Нидерландов о MH17

Вчера, 14:52
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на саммите G20 в Осаке действительно обсуждал с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте крушение малайзийского Boeing на Украине в 2014 году. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
О разговоре с Путиным сам Рютте рассказал нидерландской телерадиокомпании RTL Nieuws.
"Я поговорил с президентом Путиным о MH17. Для Нидерландов, а также для многих других стран мира это до сих пор остается открытой раной. Таким образом, если у меня есть возможность обсудить это с президентом России, я сделаю это. Мы поговорили об этом, и я продолжу делать это в таких случаях", — сказал премьер-министр.
Песков подтвердил, что такая беседа действительно состоялась.
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"Это было очень краткое общение на ногах, в кулуарах. Помимо премьер-министра Нидерландов, Путин имел такие беседы практически со всеми участниками этого саммита", — сказал пресс-секретарь журналистам.
Действительно, был затронут вопрос позиции президента, позиции российской стороны. Она предельно понятна, она последовательна, и, конечно, она зиждется на том, что вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия Российской Федерации. Вот такие тезисы постоянно на различных уровнях доводятся до наших визави в Нидерландах и других странах.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство из них были подданными Нидерландов.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев из самопровозглашенных республик Донбасса, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
19 июня, 15:58
"Русский след" из соцсетей. Следствие по крушению MH17 назвало фамилииСледственная группа, которая выясняет причины гибели рейса MH17, озвучила "новые данные", среди подозреваемых названы россияне. В итоге вопросов по-прежнему больше, чем ответов.
Расследование ведет Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят сотрудники правоохранительных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов, Россия в расследовании не участвует. ССГ утверждает, что Boeing сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно.
Москва неоднократно отвергала обвинения в причастности к крушению и заявляла о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Так, ССГ проигнорировала документы, свидетельствующие, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине, а также эксперименты концерна "Алмаз-Антей" (ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук"), подтверждающие, что Boeing сбили с территории, контролировавшейся украинской армией.
Обломки самолета Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
28 июня, 18:57
Доводы разума. Малайзия ждет конкретных доказательств по делу МН17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что Куала-Лумпур будет ждать от следствия конкретных доказательств по делу о крушении рейса МН17. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik дал свою оценку ситуации.

Новые обвинения

В середине июня ССГ опубликовала новый доклад и, в частности, называла имена четырех человек, которых считает причастными к доставке "Бука" на позицию и удару по Boeing. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулато и украинец Леонид Харченко. Как заявлял представитель ССГ, им предъявят обвинения в убийстве и объявят в международный розыск. Суд должен начаться в марте следующего года.
При этом в качестве доказательств использовалась информация из сомнительных источников, например фотографии из соцсетей, уже известные выдержки из интервью Гиркина и Бородая и новости из интернета.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины
21 июня, 23:15
США отказались отвечать на вопрос о данных своих спутников по МН17
В российском МИД эти обвинения назвали "абсолютно голословными" и напомнили, что Москва с первого дня трагедии была заинтересована в установлении истины и помогала следствию.
Президент Владимир Путин, комментируя это расследование, подчеркнул, что Россия никогда не уклонялась от ответственности, "если на ее плечах эта ответственность лежит".
"То, что мы видели и что представлено в качестве доказательств вины России, — нас абсолютно не устраивает, мы считаем, что там нет никаких доказательств", — так заявил он журналистам.
При этом глава государства подчеркнул, что у России есть своя версия произошедшего, но ее никто не хочет слушать.
"И пока не будет реального диалога, мы не найдем правильного ответа на те вопросы, которые до сих пор остаются открытыми", — добавил Путин.
Он перечислил вопросы, остающиеся без ответа. "Кто разрешил полеты над зоной боевых действий? Россия, что ли? Нет. А истребители где были? И где абсолютные доказательства того, что это ополченцы стреляли или кто-то другой? <...> Просто выбрали один раз и навсегда, назначили виновных, и все. Нас такой подход к расследованию не устраивает", — заключил президент.
Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
19 июня, 17:35
МИД ответил на обвинения следственной группы по MH17
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MH17. РасследованиеМарк РюттеВладимир ПутинНидерландыРоссияВ мире
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