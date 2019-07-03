В Крыму назвали позицию Зеленского по полуострову "желанием угодить"

На сайте Зеленского в среду появилось его заявление на конференции по вопросам реформ на Украине, которая проходила в Канаде. В частности, он подчеркнул, что Крым является частью Украины.

"Зеленский, готовясь к выступлению, в обязательном порядке преследует цель понравиться, вызвать улыбки и угодить аудитории, а не отстоять интересы своей страны. Такое политическое поведение абсолютно деструктивное", - отметил Бобков РИА Новости.

"Он не понимает суть происходящего. На сегодня Крым уже даже мировым сообществом если не полностью в юридическом плане, то с точки зрения понимания происходящего признан частью Российской Федерации. Это результат работы на политической ниве, а также социально-экономического развития самого полуострова", - сказал вице-спикер.