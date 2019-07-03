ГИБДД планирует создать программы для персонификации водителей такси

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ГИБДД России разрабатывает законодательство и программное обеспечение, позволяющее персонифицировать водителей такси и каршеринга, заявил журналистам начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

"Мы вот сейчас работаем над законодательством, как это все сегодня правильно систематизировать. Наша система позволяет в режиме онлайн в каждом отдельном запросе это все проверять. Мы прорабатываем и, я думаю, мы до конца года сделаем программное обеспечение, где любой перевозчик любого предприятия будет пакетно загружать и пакетно получать ответы на возможность управления транспортным средством, в том числе и по каршерингу",- заявил Черников в среду на пресс-конференции.

Проблема по отслеживанию состояния водителя и законности его нахождения за рулем каршеринговой машины появилась не так давно и на сегодняшний день есть множество вопросов по данной ситуации, заявил глава ГИБДД.

"Сегодня существует проблема каршеринга, появились многие вопросы по отслеживанию законности пребывания за рулем транспортного средства того или иного гражданина, и зачастую после получения незаконного доступа возникают вопросы и в движении таких лиц, там и в состоянии опьянения выявляются лица, и лица, которые не имеют права управления транспортным средством. Такая же ситуация складывается по такси",- сказал он.

По словам Черникова, ГИБДД взаимодействует с агрегаторами по вопросу персонификации водителей.

"У нас создана база информационная очень объемная, серьезная, которая позволяет четко отслеживать весь процесс от получения прав на управление до его дальнейшего прекращения, лишения",- отметил глава ГИБДД.

В качестве примера он рассказал, что во время проверки одной из компаний-агрегаторов, из 126 тысяч таксистов, вышедших на работу, было выявлено более 600 лишенных прав управления и 720 человек, ожидающих решения суда по нарушениям, связанным с вождением в нетрезвом состоянии.