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РИА Новости

Титов: фигурантам дела Baring Vostok не дали встретиться в СИЗО с родными

Вчера, 14:33
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что фигурантам дела Baring Vostok Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину следователи ни разу не позволили увидеться в СИЗО с родственниками.
Уполномоченный в среду встретился в СИЗО с обвиняемыми по делу Baring Vostok с Абгаряном, Зюзиным и гендиректором "Первого коллекторского бюро" Максимом Владимировым. Также он провел личный прием предпринимателей Павла Тищенко и Александра Пивоварова - фигурантов дела "белгородских энергетиков".
"Все, кого мы посетили сегодня, ни разу не виделись в СИЗО с родственниками", - сказал Титов журналистам после посещения следственного изолятора №4 в Москве.
Он вновь призвал выпустить их на свободу. "Мы очень надеемся, что разум восторжествует и мера пресечения фигурантам Baring Vostok будет изменена на залог, даже не домашний арест", - заметил Титов.
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Басманный суд Москвы в феврале арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена.
Впоследствии суд перевел под домашний арест Калви и бывшего главу банка "Восточный" Алексея Кордичева, остальные фигуранты дела остались в СИЗО: топ-менеджер фнда Baring Vostok Филипп Дельпаль, директор по инвестициям фонда Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
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