Титов: фигурантам дела Baring Vostok не дали встретиться в СИЗО с родными

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что фигурантам дела Baring Vostok Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину следователи ни разу не позволили увидеться в СИЗО с родственниками.

Уполномоченный в среду встретился в СИЗО с обвиняемыми по делу Baring Vostok с Абгаряном, Зюзиным и гендиректором "Первого коллекторского бюро" Максимом Владимировым. Также он провел личный прием предпринимателей Павла Тищенко и Александра Пивоварова - фигурантов дела "белгородских энергетиков".

"Все, кого мы посетили сегодня, ни разу не виделись в СИЗО с родственниками", - сказал Титов журналистам после посещения следственного изолятора №4 в Москве.

Он вновь призвал выпустить их на свободу. "Мы очень надеемся, что разум восторжествует и мера пресечения фигурантам Baring Vostok будет изменена на залог, даже не домашний арест", - заметил Титов.

Омбудсмен подчеркнул, что не видит оснований для уголовного преследования, и сообщил, что Абгарян и Зюзин вину не признают.

Басманный суд Москвы в феврале арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена.