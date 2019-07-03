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РИА Новости

ЦБ нашел способ реализовать идею единого полиса каско и ОСАГО

Вчера, 14:30
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОформление полиса ОСАГО
Оформление полиса ОСАГО
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. ЦБ РФ нашёл способ реализовать идею единого полиса каско и ОСАГО: каско может быть расположен с другой стороны полиса ОСАГО, но для этого регулятор рассматривает необходимость введения минимального перечня убытков, которые должны покрываться такой страховкой, заявил журналистам зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
"Мы дне закончили, но. действительно, существует возможность совместить формально каско и ОСАГО: есть возможность на обратной стороне полиса ОСАГО заложить иные добровольные виды страхования. В принципе это может быть и каско", - сказал Чистюхин.
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"Тема, которую мы обсуждаем сейчас, - если это и делать, надо ли прийти к общему минимальному перечню рисков, которые должно покрывать это каско. Так как ОСАГО - это обязательный инструмент и все будут воспринимать в этом смысле, наверное, и каско, как что-то стандартное, вопрос - надо ли нам здесь расписывать что-то конкретное?", - добавил он. Чистюхин напомнил, что сейчас продукты разных страховщиков различаются кардинально.
"Тема номер два - приведёт ли это к снижению общей стоимости каско и ОСАГО. Для этого надо делать актуарные расчеты", - добавил он. По словам Чистюхина, ЦБ проведёт такие расчеты.
"У нас есть поручение председателя правительства это вопрос смоделировать, и мы этим занимаемся", - заявил он.
Депутат ГД Вячеслав Лысаков ранее высказал идею о том, что можно было бы создать некий универсальный полис для автовладельцев, сочетающий в себе обязательную "автогражданку" и добровольное каско. При этом предполагается, что цена такого полиса должна быть ниже, чем совокупная стоимость двух купленных полисов ОСАГО и каско. Премьер Дмитрий Медведев счел идею интересной и предложил над ней поработать – прежде всего, выяснить, не возникнет ли здесь противоречия по закону.
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