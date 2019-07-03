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РИА Новости

Журналист Гаджиев связал свое дело с профессиональной деятельностью

Вчера, 14:28
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МАХАЧКАЛА, 3 июл - РИА Новости. Арестованный журналист дагестанского еженедельника "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, подозреваемый в финансировании терроризма, связывает уголовное дело со своей профессиональной деятельностью.
Советский районный суд Махачкалы 18 июня арестовал Гаджиева на два месяца, после чего защита заявила, что обжалует это решение, и направила апелляцию в Верховный суд республики. В среду, 3 июля, ВС Дагестана, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил журналиста под арестом. Сам Гаджиев свою вину не признает. Адвокаты заявляли, что не согласны с позицией суда, который не принял во внимание доводы защиты.
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Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
"Кто несёт ответственность в этом государстве передо мной, что меня, человека не совершившего ни одного преступления, хотят упрятать за решетку от 10 до 12 лет... Либо это грубая топорная работа правоохранительных органов, либо, что более вероятно, дело связано с моей журналистской деятельностью, а конкретно, с работой в профилактике экстремизма", - заявил Гаджиев в ходе заседания суда.
После ареста журналиста дагестанские еженедельники "Новое дело", "Свободная республика" и "Черновик" вышли с одинаковой передней полосой c лозунгами "Я/Мы - Абдулмумин Гаджиев" и #СвободуАбдулмумину. Тем самым издания выразили протест по поводу ареста редактора "Черновика".
По словам адвокатов, обвинение Гаджиеву до сих пор не предъявлено.
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