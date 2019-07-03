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РИА Новости

Косачев дал прогноз по кандидатам на посты в Евросоюзе

Вчера, 14:27
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пленарном заседании Совета Федерации РФ. 13 февраля 2019
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пленарном заседании Совета Федерации РФ. 13 февраля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Кандидаты на ключевые посты в Евросоюзе не настроены на улучшение отношений с Россией, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
"Согласованный после долгих и, казалось, безрезультатных переговоров лидерами ЕС пакет назначений на ключевые посты в Союзе есть смысл рассматривать, с одной стороны, с точки зрения эффективности новых персонажей на их постах. В том числе – в плане преодоления кризисных явлений в ЕС, выразившихся в Brexit, в итогах майских выборов в Европарламент и в продолжении конфронтации с Россией. С другой стороны, нам важны перспективы собственных отношений России с ЕС при новых лидерах", - написал сенатор на своей странице в Facebook в среду.
По мнению Косачева, тот факт, что ключевую должность – председателя Еврокомиссии – может получить, если кандидатуру одобрит Европарламент, нынешний министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, конечно же, означает усиление позиций Германии.
"Поэтому с первого угла – интересы ЕС – назначение выглядит в плюс Евросоюзу. А вот с точки зрения отношений с Россией прогресса, похоже, не будет – в той мере, в какой он зависит от главы Еврокомиссии. Фон дер Ляйен и на посту минобороны ФРГ не отличалась мягкостью к России, и, являясь ярковыраженным евроатлантистом, вряд ли сменит свою позицию в Брюсселе", - полагает законодатель.
Президент Румынии Клаус Йоханнис, председатель Европейского совета Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер (слева направо) на саммите ЕС в Брюсселе. 21 июня 2019
Вчера, 11:12
"Запрос не услышан". Лидеры ЕС определили кандидатов на ключевые постыНа саммите ЕС согласовали назначения на ключевые европейские посты. В эфире радио Sputnik доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев высказал мнение, что политики не учли настроения своего электората.
При этом выдвижение на пост постоянного председателя ЕС, главы Европейского совета, нынешнего премьер-министра Бельгии либерала Шарля Мишеля, возможно, также не самое оптимистичное для России, поскольку европейские либералы часто выступают идейными оппонентами Москвы, добавил политик.
"Нет особых оснований возлагать надежды на улучшение двусторонних отношений между ЕС и Россией и в связи с предстоящим назначением исполняющего обязанности министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля, который должен на смену Федерике Могерини возглавить европейскую дипломатию", - отметил Косачев.
Он напомнил, что весной Боррель в интервью испанской газете уже "отличился", назвав Россию "нашим старым врагом", из-за чего МИД РФ даже вызывал посла Испании в Москве, а после инцидент комментировал президент России Владимир Путин.
"И с точки зрения интересов ЕС после весьма эффективной итальянки испанец, скорее, не станет явным усилением для евродипломатии", - считает российский парламентарий.
Депутаты на первой сессии нового Европейского парламента в Страсбурге. 2 июля 2019
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Депутаты — сторонники Brexit устроили демарш на заседании Европарламента
Впрочем, по мнению Косачева, ни один из вышеназванных персонажей не играет решающей роли в выстраивании взаимоотношений с Россией, а потому колебания общего курса Брюсселя применительно к России с учетом новых лиц в еврокабинетах вряд ли будут иметь большую амплитуду. Они, скорее, исполнители, чем вершители.
"Но, как представляется, для "отцов-основателей" ЕС важнее всего была фигура нынешнего директора-распорядителя МВФ француженки Кристин Лагард, которой прочат пост руководителя Европейского центробанка. Это удача для Франции, которая, пожалуй, не менее (а то и более) значима, чем появление немки во главе Еврокомиссии. Это удача и для Евросоюза, поскольку опыт и авторитет Лагард неоспоримы", - заключил сенатор.
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ЕвросоюзКонстантин КосачевРоссияВ мире
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