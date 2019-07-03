Посетителей ТРЦ в Тюмени, где произошла стрельба, эвакуировали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Посетители торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Кристалл" в Тюмени, где мужчина устроил стрельбу, эвакуированы, сообщила РИА Новости представитель УМВД по Тюменской области Светлана Новик.

Ранее она сообщила, что инцидент произошел днем в среду. По ее словам, согласно предварительным данным, между тремя посетителями торгово-развлекательного центра произошел конфликт, один из участников произвел выстрелы из пневматического пистолета вверх. После конфликта участники инцидента покинули место происшествия. Личности людей устанавливаются, идет их розыск.

"Я знаю, что эвакуация была", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что инцидент произошел в магазине по продаже обуви.