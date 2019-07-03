МВД Грузии прокомментировало видео с нападением на россиян

ТБИЛИСИ, 3 июл — РИА Новости. В МВД Грузии подтвердили, что видео с нападением националистов на автомобиль российских туристов было снято несколько лет назад.

Один из телеграм-каналов ранее опубликовал видеозапись нападения на российскую семью, путешествующую по Грузии. Агрессию радикалов вызвала георгиевская ленточка в машине с российскими номерами.

Корреспондент РИА Новости обнаружил, что идентичный ролик загрузили в YouTube 22 августа 2014 года, в МВД эту информацию подтвердили.

Информацию о нападении на российских туристов также опровергли в Национальном агентстве туризма Грузии. В ведомстве отметили, что видеоролик снят в 2014 году, на записи не видно никаких агрессивных действий. Агентство назвало неприемлемым распространение недостоверной информации "на фоне существующей ситуации".

"В Грузии не фиксировалось ни одного случая нападения на российских туристов. Грузия — это страна, где, согласно международным стандартам, на высшем уровне обеспечена безопасность туриста и каждого гражданина", — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Протесты в столице Грузии

Антиправительственные и антироссийские акции начались в столице Грузии 20 июня. Поводом стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, а особое возмущение вызвало то, что председатель организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Хотя, как рассказывал сам Гаврилов, туда его посадила принимающая сторона в соответствии с протоколом мероприятия.

На этом фоне Владимир Путин подписал постановление, запрещающее российским авиакомпаниям полеты в Грузию с 8 июля, а Минтранс запретил полеты грузинских перевозчиков в Россию. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Москва задумается об отмене запрета, когда Грузия вернется в "нерусофобское русло".