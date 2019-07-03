Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T14:21Z
https://ria.ru/20190703/1556165275.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Свыше миллиона человек эвакуируют в Японии на юге острова Кюсю из-за ливней

Вчера, 14:21
539
ТОКИО, 3 июл - РИА Новости. Власти южных районов японского острова Кюсю распорядились об экстренной эвакуации одного миллиона и 94 тысяч человек в связи с угрозами наводнений и оползней из-за сильных ливневых дождей, сообщило агентство Киодо.
По его данным, в префектурах Миядзаки и Кагосима эвакуация касается 517,5 тысячи жилищ, которым угрожает разрушение или затопление. Людей эвакуируют в спортзалы и другие строения в безопасных местах для того, чтобы они провели там ночь.
Метеорологи предупредили, что в четверг ожидается продолжение сильнейших дождей в юго-западных районах Японии. По их данным, в некоторых районах за сутки может выпасть месячная норма осадков.
В прошлом году, также в июле, наводнения и оползни унесли жизни 200 человек в префектурах Хиросима, Эхимэ и Окаяма.
Дорога, залитая сильным дождем в Асакуре префектуры Фукуока. 5 июля 2017
24 июля 2017, 15:22
В Японии ущерб от наводнений на острове Кюсю превысил миллиард долларов
400301
Обсудить 0
ЯпонияВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
РИА
Новости
Президент Владимир Путин
Путин освободил от должности трех генералов
Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу после гибели 14 моряков
Путин прокомментировал гибель российских подводников
Тбилиси
МВД Грузии прокомментировало видео с нападением на россиян
Лента
новостей
Кадр из сериала Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
Вышел трейлер фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2"
Горожане в фонтане парка 300-летия Санкт-Петербурга
Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян в июле
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
Багаж туристов в аэропорту
Опытные туристы рассказали, что не стоит брать с собой в отпуск
Названы простые способы перейти на здоровое питание
Иконка социальной сети Instagram
В работе Instagram произошел сбой
Танк КВ-1
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
Доллары
От слов к делу: Россия, Китай и Европа исключают доллар из расчетов
Маргарита Грачева
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Владимир Рязанов
Ограбили и помочились. В Ростове компания мужчин насмерть забила сироту
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли законопроект об изменении статуса службы в ФССП
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
02:13Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей
02:08В Египте туристы смогут бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников
01:56В Минске во время праздничного салюта пострадали три человека
Лента новостейМолния