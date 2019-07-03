Свыше миллиона человек эвакуируют в Японии на юге острова Кюсю из-за ливней

ТОКИО, 3 июл - РИА Новости. Власти южных районов японского острова Кюсю распорядились об экстренной эвакуации одного миллиона и 94 тысяч человек в связи с угрозами наводнений и оползней из-за сильных ливневых дождей, сообщило агентство Киодо.

По его данным, в префектурах Миядзаки и Кагосима эвакуация касается 517,5 тысячи жилищ, которым угрожает разрушение или затопление. Людей эвакуируют в спортзалы и другие строения в безопасных местах для того, чтобы они провели там ночь.

Метеорологи предупредили, что в четверг ожидается продолжение сильнейших дождей в юго-западных районах Японии. По их данным, в некоторых районах за сутки может выпасть месячная норма осадков.