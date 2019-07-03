Климкин допустил, что после отставки будет претендовать на пост мэра Киева

КИЕВ, 3 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключил, что после своей отставки может претендовать на пост мэра Киева.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьеру страны Владимиру Гройсману с просьбой привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности, поскольку тот не согласовал с ним ответ на ноту МИД РФ по украинским морякам. В понедельник Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск", потому что не может работать в полсилы.

"Слушайте, многие прикалываются на эту тему. Но я действительно люблю Киев. Хоть никогда и не говорил, что собираюсь идти в мэры. Но, конечно, и не исключаю этого", - заявил Климкин в интервью изданию Лига.net, опубликованном в среду.

Он отметил, что есть еще много "очень классных идей", чем будет заниматься после своей отставки. При этом министр добавил, что не любит "лидерские команды, где один лидер и блеклая команда". "Мне нужна команда особенных людей. Это - моя амбиция", - добавил он.

После победы Зеленского на президентских выборах Климкин сам подал заявление об отставке с должности министра иностранных дел. Позже Зеленский внес представление в Раду об увольнении главы МИД, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. Комитет Рады поддержал увольнение Климкина с должности главы МИД, однако Рада не проголосовала за отставку. Зеленский предложил назначить на должность министра иностранных дел замглавы президентской администрации Вадима Пристайко, но вопрос пока не рассмотрен.

МИД России 25 июня направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины в Москве, в которых, в частности, обращено внимание на имеющиеся в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть на данном этапе задействованы украинской стороной в целях их освобождения. Глава МИД Украины Климкин в ответ выразил несогласие с позицией России и потребовал, чтобы Москва освободила 24 украинских моряка и три корабля.