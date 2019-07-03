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РИА Новости

Климкин допустил, что после отставки будет претендовать на пост мэра Киева

Вчера, 14:17
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© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин . Архивное фото
КИЕВ, 3 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключил, что после своей отставки может претендовать на пост мэра Киева.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьеру страны Владимиру Гройсману с просьбой привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности, поскольку тот не согласовал с ним ответ на ноту МИД РФ по украинским морякам. В понедельник Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск", потому что не может работать в полсилы.
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"Слушайте, многие прикалываются на эту тему. Но я действительно люблю Киев. Хоть никогда и не говорил, что собираюсь идти в мэры. Но, конечно, и не исключаю этого", - заявил Климкин в интервью изданию Лига.net, опубликованном в среду.
Он отметил, что есть еще много "очень классных идей", чем будет заниматься после своей отставки. При этом министр добавил, что не любит "лидерские команды, где один лидер и блеклая команда". "Мне нужна команда особенных людей. Это - моя амбиция", - добавил он.
После победы Зеленского на президентских выборах Климкин сам подал заявление об отставке с должности министра иностранных дел. Позже Зеленский внес представление в Раду об увольнении главы МИД, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. Комитет Рады поддержал увольнение Климкина с должности главы МИД, однако Рада не проголосовала за отставку. Зеленский предложил назначить на должность министра иностранных дел замглавы президентской администрации Вадима Пристайко, но вопрос пока не рассмотрен.
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Климкин назвал проблемы, от решения которых зависит существование Украины
МИД России 25 июня направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины в Москве, в которых, в частности, обращено внимание на имеющиеся в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть на данном этапе задействованы украинской стороной в целях их освобождения. Глава МИД Украины Климкин в ответ выразил несогласие с позицией России и потребовал, чтобы Москва освободила 24 украинских моряка и три корабля.
Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
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Конфликт интересов, или Почему поссорились Зеленский и КлимкинВладимир Зеленский вновь попросил Раду рассмотреть вопрос об отставке Павла Климкина. В эфире радио Sputnik эксперты прокомментировали непростые отношения украинского президента и министра иностранных дел.
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