У предполагаемой виновницы ДТП на Кутузовском стаж вождения был три месяца

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Предполагаемая виновница ДТП на Кутузовском проспекте в Москве имела стаж вождения три месяца, сообщил журналистам в среду начальник ГИБДД России Михаил Черников.

По его словам, ДТП произошло по причине неопытности одного из водителей. "В этом случае - неопытный водитель, всего три месяца за рулем", - сказал он.

"Выехав на полосу встречного движения, произошло лобовое столкновение - 2 погибших, 4 пострадавших детей. Я подчеркиваю, в каждой машине находились дети, и, к сожалению, водители не учли особенности движения в транспортном потоке, где можно было бы минимизировать риски и не доводить до таких последствий", - добавил Черников.

Как ранее сообщил РИА Новости начальник управления информации ГУВД столицы Юрий Титов, во вторник женщина-водитель двигалась по Кутузовскому проспекту в сторону МКАД. В районе дома 30/32, не справившись с управлением, она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с двумя машинами. В результате ДТП она погибла на месте происшествия, также не выжил водитель такси.