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РИА Новости

У предполагаемой виновницы ДТП на Кутузовском стаж вождения был три месяца

Вчера, 14:16
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© АГН "Москва" / Мобильный репортерНа месте массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. 2 июля 2019
На месте массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. 2 июля 2019
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Предполагаемая виновница ДТП на Кутузовском проспекте в Москве имела стаж вождения три месяца, сообщил журналистам в среду начальник ГИБДД России Михаил Черников.
По его словам, ДТП произошло по причине неопытности одного из водителей. "В этом случае - неопытный водитель, всего три месяца за рулем", - сказал он.
На месте массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. 2 июля 2019
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"Выехав на полосу встречного движения, произошло лобовое столкновение - 2 погибших, 4 пострадавших детей. Я подчеркиваю, в каждой машине находились дети, и, к сожалению, водители не учли особенности движения в транспортном потоке, где можно было бы минимизировать риски и не доводить до таких последствий", - добавил Черников.
Как ранее сообщил РИА Новости начальник управления информации ГУВД столицы Юрий Титов, во вторник женщина-водитель двигалась по Кутузовскому проспекту в сторону МКАД. В районе дома 30/32, не справившись с управлением, она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с двумя машинами. В результате ДТП она погибла на месте происшествия, также не выжил водитель такси.
Родственник погибшей рассказал РИА Новости, что женщина была из высокообразованной семьи, работала в Москве медиком. По данным из соцсетей, она окончила Таджикский государственный медицинский университет.
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