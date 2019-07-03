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РИА Новости
Культура

Билеты на выставку "Щукин. Биография коллекции" проданы на неделю вперед

Вчера, 14:32
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПосетители на пресс-показе выставки "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ. На втором плане - картина Анри Матисса "Танец"
Посетители на пресс-показе выставки Щукин. Биография коллекции в ГМИИ. На втором плане - картина Анри Матисса Танец
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Билеты на масштабную выставку "Щукин. Биография коллекции", объединившую произведения французских художников Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена и многих других, на сайте ГМИИ раскуплены на ближайшую неделю, об этом свидетельствуют данные официального сайта Пушкинского музея.
На выставке "Щукин. Биография коллекции" представлены произведения одного из наиболее значительных собраний искусства европейского модернизма, которое охватывает художественные течения конца XIX – начала ХХ века. Посетители музея увидят полотна Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Пабло Пикассо, Андре Дерена и других мастеров, которые хранятся в собраниях Пушкинского музея и Эрмитажа. Жемчужиной выставки стал "Танец" Анри Матисса.
Согласно сайту музея, билеты на выставку можно купить по предварительной продаже онлайн. На данный момент все билеты онлайн на ближайшую неделю раскуплены. Самая близкая из доступных для посещения дат - 9 июля.
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