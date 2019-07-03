Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 20 человек

Люди и работники спасательных служб около разрушенных в результате наводнения домов в городе Тулун в Иркутской области

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Жертвами паводка в Иркутской области стали 20 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Судьба еще 15 местных жителей неизвестна, заявил глава МЧС Евгений Зиничев.

По последним данным, подтопленными остаются 3,4 тысячи домов в Нижнеудинском, Тайшетском и Тулунском районах, где проживают более восьми тысяч человек.

В регионе продолжаются спасательно-поисковые операции, мониторинг экологических показателей, специальные службы восстанавливают подачу электроэнергии, расчищают улицы.

Сегодня в Иркутскую область было направлено еще 500 сотрудников Росгвардии. Военные помогают эвакуировать пострадавших, охраняют общественный порядок, выдают хлеб и обеспечивают население чистой питьевой водой.

Наводнение в Приангарье

Сильные дожди в Иркутской области привели к подъему рек. Режим ЧС был объявлен в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. В зону бедствия попали десятки населенных пунктов, всего с 25 июня было подтоплено более десяти тысяч жилых домов.

В субботу на место ЧС приезжал Владимир Путин. Он поручил наладить информирование людей о пунктах временного размещения, направить детей в летние лагеря, подготовить план действий по восстановлению жилья в кратчайшие сроки, а также начать выплату компенсаций.