Казахстан ратифицировал договор о запрещении ядерного оружия

АЛМА-АТА, 3 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации договора о запрещении ядерного оружия, сообщила пресс-служба главы государства.
Ранее проект договора был одобрен депутатами обеих палат парламента страны.
Договор принят 7 июля 2017 года в ходе заключительной сессии конференции по разработке юридически обязывающего инструмента по запрету ядерного оружия, ведущего к его полному уничтожению.
Согласно договору, запрещается производство, испытание, приобретение, передача, хранение и размещение на территории государства-участника ядерного оружия и/или ядерных взрывных устройств. Также запрещено как использование ядерного вооружения, так и применение угроз по его использованию.
Договор был открыт к подписанию с 20 сентября 2017 года в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и вступит в силу после его ратификации 50 государствами (до настоящего времени договор был подписан 70 государствами, ратифицирован – 23 государствами).
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