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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Иванов расскажет о подходах РВИО к освещению причин Второй мировой войны

Вчера, 14:13
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© РИА Новости / Владимир АстапковичСергей Иванов
Сергей Иванов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Сергей Иванов 4 июля проведет пресс-конференцию на тему: "К 80-летию начала Второй мировой войны: от Версаля до Глейвица".
Мероприятие пройдет в президентском зале международного мультимедийного пресс-центра агентства МИА "Россия сегодня".
Иванов изложит подходы РВИО к освещению предпосылок, причин и обстоятельств начала Второй мировой войны, включая тематику "Мюнхенского сговора" 1938 года, советско-германского Пакта о ненападении от 23 августа 1939 года и последовавших событий.
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80 лет с начала Второй мировой войныРоссийское военно-историческое обществоСергей Иванов (политик)Москва
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