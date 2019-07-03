Иванов расскажет о подходах РВИО к освещению причин Второй мировой войны

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Сергей Иванов 4 июля проведет пресс-конференцию на тему: "К 80-летию начала Второй мировой войны: от Версаля до Глейвица".

Иванов изложит подходы РВИО к освещению предпосылок, причин и обстоятельств начала Второй мировой войны, включая тематику "Мюнхенского сговора" 1938 года, советско-германского Пакта о ненападении от 23 августа 1939 года и последовавших событий.