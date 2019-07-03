Новым спикером Европарламента избрали итальянского социал-демократа Сассоли

Итальянский депутат Европарламента Давид Сассоли на заседании по выборам нового президента Европейского парламента в Страсбурге. 3 июля 2019

© Vincent Kessler Итальянский депутат Европарламента Давид Сассоли на заседании по выборам нового президента Европейского парламента в Страсбурге. 3 июля 2019

БРЮССЕЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Спикером Европарламента нового созыва на два с половиной года избран итальянский социал-демократ Давид Сассоли.

По итогам второго тура голосования он набрал 345 голосов. Для победы необходимо было получить 334 голоса депутатов.

Сассоли, 63-летний бывший журналист из Флоренции, является евродепутатом с 2009 года, ранее он был вице-спикером.

После своего избрания Сассоли заявил журналистам, что сейчас не видит предпосылок для отмены антироссийских санкций.