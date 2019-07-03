Новым спикером Европарламента избрали итальянского социал-демократа Сассоли

БРЮССЕЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Спикером Европарламента нового созыва на два с половиной года избран итальянский социал-демократ Давид Сассоли.
По итогам второго тура голосования он набрал 345 голосов. Для победы необходимо было получить 334 голоса депутатов.
Сассоли, 63-летний бывший журналист из Флоренции, является евродепутатом с 2009 года, ранее он был вице-спикером.
После своего избрания Сассоли заявил журналистам, что сейчас не видит предпосылок для отмены антироссийских санкций.
"Решения были приняты в соответствии с демократическими процедурами. <…> Мне кажется, сейчас никаких изменений здесь нет, нет изменения политической ориентации ни со стороны Евросовета, ни со стороны ЕК, ни со стороны фракций в ЕП", — отметил он.