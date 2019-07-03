Зеленский "играет" роль президента Украины, считает эксперт

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский не исполняет роль президента Украины, он пока ее "играет", что отражает реалии во властных структурах страны, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

Украинский президент в ходе конференции по Украине в Торонто начал свое выступление с небольшой шутки: сказав пару слов на английском, он заявил, что "на этом все", и перешел на родную речь, чем вызвал смех у участников мероприятия.

"Он не исполняет роль президента, пока он ее играет. Он играет роль президента и не скрывает этого. С одной стороны, это, конечно, отвечает реальностям страны. Мы видим, что передача власти Зеленского проходит очень тяжело, зачастую ветви власти, даже исполнительная власть в лице министра обороны и министра иностранных дел, действуют отдельно от него, независимо от него", - сказал Суздальцев в беседе с РИА Новости.

По его словам, Зеленский очень талантливый творческий человек, что он демонстрирует и, "к сожалению, несколько путает со своими обязанностями президента страны, отвечающего за жизнь 40-миллионого народа".

Комментируя непосредственно итоги визита Зеленского в Канаду, эксперт назвал его относительно удачным, поскольку были договоренности об оказании помощи, инвестициях, а также поставках летального оружия. Однако Суздальцев не понимает, какая номенклатура каких канадских вооружений может быть передана Украине. По его словам, это может быть "металлолом с военного флота канадского". При этом он отметил, что пиар-кампания этого визита была проведена "на уровне".