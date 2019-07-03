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РИА Новости

Зеленский "играет" роль президента Украины, считает эксперт

Вчера, 14:05
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© REUTERS / Francois LenoirПрезидент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе, Бельгия
Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе, Бельгия
© REUTERS / Francois Lenoir
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский не исполняет роль президента Украины, он пока ее "играет", что отражает реалии во властных структурах страны, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Украинский президент в ходе конференции по Украине в Торонто начал свое выступление с небольшой шутки: сказав пару слов на английском, он заявил, что "на этом все", и перешел на родную речь, чем вызвал смех у участников мероприятия.
"Он не исполняет роль президента, пока он ее играет. Он играет роль президента и не скрывает этого. С одной стороны, это, конечно, отвечает реальностям страны. Мы видим, что передача власти Зеленского проходит очень тяжело, зачастую ветви власти, даже исполнительная власть в лице министра обороны и министра иностранных дел, действуют отдельно от него, независимо от него", - сказал Суздальцев в беседе с РИА Новости.
По его словам, Зеленский очень талантливый творческий человек, что он демонстрирует и, "к сожалению, несколько путает со своими обязанностями президента страны, отвечающего за жизнь 40-миллионого народа".
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во врем встречи в Торонто. 2 июля 2019
Вчера, 11:52
"Это все". Мир наблюдает за "приключениями" Зеленского в политикеУкраинский лидер Владимир Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде. В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что глава украинского государства пока не вышел из привычного для себя образа.
Комментируя непосредственно итоги визита Зеленского в Канаду, эксперт назвал его относительно удачным, поскольку были договоренности об оказании помощи, инвестициях, а также поставках летального оружия. Однако Суздальцев не понимает, какая номенклатура каких канадских вооружений может быть передана Украине. По его словам, это может быть "металлолом с военного флота канадского". При этом он отметил, что пиар-кампания этого визита была проведена "на уровне".
В ходе визита Зеленского в Торонто Канада и Украина подписали соглашение в военной области, которое позволит в будущем поставлять вооружения Киеву. Кроме того, страны подтвердили намерение работать над расширением торгового соглашения.
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Андрей СуздальцевВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Чем больше будет играть, тем быстрее доиграется...
3 июля, 14:08
Дмитрий Широков
1310011
А что собственно ещё ждать от клоуна? Только хихихаха.....
3 июля, 14:06
Арсений Понфиленко
1030002
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