Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T14:32Z
https://ria.ru/20190703/1556164395.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152362/48/1523624898_0:0:1025:576_1036x0_80_0_0_0c4293939cb6875edb4cfb24438fce21.jpg
РИА Новости

В Минтрансе рассказали о возможности введения "Платона" в регионах

Вчера, 14:30
223
© Фото : ПлатонОфис системы взимания платы "Платон"
Офис системы взимания платы Платон
© Фото : Платон
МОСКВА/МИРНЫЙ (Тверская обл.), 3 июл - РИА Новости. Вопрос распространения взимания платы с большегрузов на региональные дороги по аналогии с федеральной системой "Платон" обсуждается, но вводить плату пока не планируется, рассказал журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
"Знаю о некоторых инициативах в этой сфере, они не предполагают некоей обязательности в этом вопросе. Регионы формулируют это предложение для тех дорог, которые в наибольшей степени загружены грузовым транспортом, который в силу тех или иных причин предпочитает перемещаться на региональные дороги", - сказал Дитрих, отвечая на вопрос о возможности распространения тарифов "Платона" на региональные дороги.
Устройство считывания данных с бортового транспондера, установленного на транспортных средствах, зарегистрированных в реестре государственной системы взимания платы Платон
2 июля, 18:36
Правительство опубликовало постановление по индексации тарифа "Платона"
"С учетом, как мы обсуждали на Госсовете (по развитию дорог - ред.), достаточно сложной ситуации в регионах по качеству дорог, и как правило, более низкой несущей способности региональных дорог по сравнению с федеральными, - регионы многие просто говорят о том, что для ряда дорог такие решения им очень важны. Но поскольку это достаточно серьезная социальная история, мы ее пока никуда не запускаем. Пока только обсуждаются все возможные варианты по этому поводу", - уточнил глава Минтранса. Он также подчеркнул, что речь не идет о распространении взимания платы на другие виды грузовиков.
Тариф госсистемы "Платон" за проезд большегрузов по федеральным трассам с 1 июля вырос на 14 копеек - с 1,9 рубля до 2,04 рубля за километр с дальнейшим ростом до 2,2 рубля с 1 февраля 2020 года и до 2,35 рублей с 1 февраля 2021 года. Минтранс РФ отмечал, что размер индексации тарифа "Платона" снижен более чем в два раза от величины накопленной инфляции.
Автобус на дороге
19 апреля, 16:44
Минтранс проведет эксперимент по отслеживанию автобусов через "Платон"
По мнению главы Минтранса, примененный подход с растягиванием увеличения тарифа на накопленную инфляцию позволит увеличить количество ремонтируемых дорог и мостов за счет дополнительных средств от системы "Платон", что положительно скажется на безопасности движения и скорости доставки грузов.
По данным Минтранса, в госсистеме "Платон" зарегистрировано 1,2 миллиона транспортных средств. Объем поступлений в Дорожный фонд России за время ее работы достиг 77 миллиардов рублей. За счет этих средств уже отремонтировано свыше 2 тысяч километров дорог, восстановлено и построено более 30 мостов в 40 регионах страны. Также в рамках проекта Общероссийского народного фронта "Карта убитых дорог" на основании выбора грузоперевозчиков выполнен ремонт 700 километров федеральных дорог, ведется реконструкция трассы Р-243 от Костромы до Перми.
4000010
Обсудить 0
ПлатонЕвгений ДитрихРоссияЭкономика
Рекомендуем
Устройство считывания данных с бортового транспондера, установленного на транспортных средствах, зарегистрированных в реестре государственной системы взимания платы Платон
Правительство опубликовало постановление по индексации тарифа "Платона"
РИА
Новости
В Свердловской области построят новый завод по сортировке мусора
В России усложнили процедуру возбуждения дел против судей
Первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева
Опережающее замедление инфляции может продолжится в июле, заявили в ЦБ
Лента
новостей
Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак
Кипр намерен досрочно погасить долг перед Россией, заявил Сторчак
Финомбудсмен за первый месяц работы получил почти 2,4 тысячи обращений
Первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева выступает на парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ. 8 октября 2018
Долговая нагрузка не является поголовной проблемой, заявили в Центробанке
Светофор
"Единая Россия" поможет разработать новый ГОСТ для светофоров
Автомобили
Депутат предложил сделать бесплатными платные дороги при наличии пробок
Камчатка
У восточных берегов Камчатки произошло землетрясение
Владимир Путин выступает на втором Международном форуме Развитие парламентаризма. 3 июля 2019
Путин призвал мир объединиться для технологического развития
Руководитель Роструда Всеволод Вуколов у радиорубки Sputnik на площадке IV Восточного экономического форума
Минтруд рассказал о проекте по оценке квалификации выпускников колледжей
Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов рассказал о компенсации удорожания авиатоплива
Президент РФ В. Путин
Путин поручил до 15 июля определиться с финансированием высоких технологий
Леонид Рошаль
Путин наградил Рошаля орденом Александра Невского
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
02:13Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей
02:08В Египте туристы смогут бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников
01:56В Минске во время праздничного салюта пострадали три человека
Лента новостейМолния