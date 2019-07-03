В Минтрансе рассказали о возможности введения "Платона" в регионах

МОСКВА/МИРНЫЙ (Тверская обл.), 3 июл - РИА Новости. Вопрос распространения взимания платы с большегрузов на региональные дороги по аналогии с федеральной системой "Платон" обсуждается, но вводить плату пока не планируется, рассказал журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

"Знаю о некоторых инициативах в этой сфере, они не предполагают некоей обязательности в этом вопросе. Регионы формулируют это предложение для тех дорог, которые в наибольшей степени загружены грузовым транспортом, который в силу тех или иных причин предпочитает перемещаться на региональные дороги", - сказал Дитрих, отвечая на вопрос о возможности распространения тарифов "Платона" на региональные дороги.

"С учетом, как мы обсуждали на Госсовете (по развитию дорог - ред.), достаточно сложной ситуации в регионах по качеству дорог, и как правило, более низкой несущей способности региональных дорог по сравнению с федеральными, - регионы многие просто говорят о том, что для ряда дорог такие решения им очень важны. Но поскольку это достаточно серьезная социальная история, мы ее пока никуда не запускаем. Пока только обсуждаются все возможные варианты по этому поводу", - уточнил глава Минтранса. Он также подчеркнул, что речь не идет о распространении взимания платы на другие виды грузовиков.

Тариф госсистемы "Платон" за проезд большегрузов по федеральным трассам с 1 июля вырос на 14 копеек - с 1,9 рубля до 2,04 рубля за километр с дальнейшим ростом до 2,2 рубля с 1 февраля 2020 года и до 2,35 рублей с 1 февраля 2021 года. Минтранс РФ отмечал, что размер индексации тарифа "Платона" снижен более чем в два раза от величины накопленной инфляции.

По мнению главы Минтранса, примененный подход с растягиванием увеличения тарифа на накопленную инфляцию позволит увеличить количество ремонтируемых дорог и мостов за счет дополнительных средств от системы "Платон", что положительно скажется на безопасности движения и скорости доставки грузов.