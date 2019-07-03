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РИА Новости

Украина не должна окончательно покидать ПАСЕ, считает Климкин

Вчера, 14:04
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© AP Photo / Luca BrunoМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© AP Photo / Luca Bruno
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин . Архивное фото
КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Киеву надо взять паузу и пока не принимать участие в работе ПАСЕ, однако окончательно уходить из ассамблеи не стоит.
Парламентская ассамблея Совета Европы ранее в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ПАСЕ после того, как был принят проект резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме. Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной также приняли решение покинуть ПАСЕ. Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал спикеру Рады Андрею Парубию приостановить участие украинской делегации в ПАСЕ до решения Венецианской комиссии, а также отозвать приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за выборами на Украине.
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"Мы должны временно приостановить свое участие в ПАСЕ и посмотреть, что будет дальше. Мы не должны звать их наблюдать за нашими выборами. Кто эти люди, которые будут учить нас демократии, как лучше делать? ...В ближайшие дни утвердим наш алгоритм действий. Но это не значит, что мы должны навсегда покинуть ПАСЕ", - заявил Климкин в интервью изданию LIGA.net.
После победы Владимира Зеленского на президентских выборах Климкин сам подал заявление об отставке с должности министра иностранных дел. Позже Зеленский внес представление в Раду об увольнении главы МИД, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. Комитет Рады поддержал увольнение Климкина с должности главы МИД, однако Рада не проголосовала за отставку. Зеленский предложил назначить на должность министра иностранных дел замглавы президентской администрации Пристайко, но вопрос пока не рассмотрен.
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