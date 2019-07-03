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РИА Новости

Пожар в мужском монастыре в Курганской области локализовали

Вчера, 14:04
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл – РИА Новости. Пожар в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в селе Чимеево Белозерского района Курганской области, который загорелся в среду днем, локализован на площади 165 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.
В пресс-центре ГУМЧС России по региону РИА Новости ранее сообщили, что по предварительным данным, причиной возгорания стал загоревшийся кондиционер, от которого огонь перешел на кровлю здания.
"Сообщение о возгорании поступило в 14.15 (12.15 мск)… Пожар локализован в 14.49 (12.49 мск) на площади 165 квадратных метров", - сказала собеседница агентства.
В настоящее время полной ликвидации нет, ведется работа по повышенному рангу сложности, добавила она.
К тушению пожара привлечены 15 человек, 8 единиц техники, эвакуация не потребовалась, люди самостоятельно покинули помещение, уточнила она.
Деревянный храм в честь явления Казанской Иконы Пресвятой Богородицы был в селе Чимеево в Курганской области в конце 19 века. На его основе в 2002 году был организован Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь.
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