Пожар в мужском монастыре в Курганской области локализовали

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл – РИА Новости. Пожар в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в селе Чимеево Белозерского района Курганской области, который загорелся в среду днем, локализован на площади 165 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.

В пресс-центре ГУМЧС России по региону РИА Новости ранее сообщили, что по предварительным данным, причиной возгорания стал загоревшийся кондиционер, от которого огонь перешел на кровлю здания.

"Сообщение о возгорании поступило в 14.15 (12.15 мск)… Пожар локализован в 14.49 (12.49 мск) на площади 165 квадратных метров", - сказала собеседница агентства.

В настоящее время полной ликвидации нет, ведется работа по повышенному рангу сложности, добавила она.

К тушению пожара привлечены 15 человек, 8 единиц техники, эвакуация не потребовалась, люди самостоятельно покинули помещение, уточнила она.