Климкин назвал проблемы, от решения которых зависит существование Украины

"Энергетическая безопасность (все составляющие - не только транзит российского газа); экономическая стабильность страны (слабая Украина никому не нужна)", - заявил Климкин в интервью изданию Лига.net , опубликованному в среду. Но в качестве первостепенной угрозы он назвал ситуацию в Донбассе.

По его словам, все три вызова невозможно решить отдельно. Министр считает, что новая власть должна "четко продавить" интересы Киева на международной арене для решение всех трех вызовов. Он также считает, что власти должны разработать единую стратегию решения этих ключевых вызовов.

"Но я не вижу, чтобы пасьянс сложился - во-первых, не все карты в наших руках; во-вторых, участники игры теперь не всегда нас о происходящем информируют. И это и есть мегавызов - что мы останемся в стороне от активного процесса и будем исполнять абсолютно чужую повестку дня", - добавил Климкин.