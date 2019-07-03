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РИА Новости

Треть ДТП в России происходит из-за лобовых столкновений, заявили в ГИБДД

Вчера, 14:01
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© Фото : ГИБДД по НовосибирскуДТП
ДТП
© Фото : ГИБДД по Новосибирску
ДТП. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Лобовые столкновения автомобилей занимают треть происшествий в статистике ГИБДД, количество погибших при выезде на встречку ужасает, заявил журналистам в среду начальник ГИБДД России Михаил Черников.
"Лобовые столкновения занимают треть от общего потока статистики ДТП. Мы имеем очень страшные цифры в части выездов на полосу встречного движения, когда погибают люди", - сказал он.
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16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
В качестве примера Черников привел ДТП на Кутузовском проспекте, где во вторник в результате выезда машины на встречную полосу погибли два человека, еще шестеро, в том числе четверо детей, пострадали.
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ГИБДД МВД РФРоссияПроисшествия
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