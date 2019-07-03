В "Шереметьево" идет проверка из-за задержек багажа, заявил Дитрих

МИРНЫЙ (Тверская область), 3 июл - РИА Новости. В московском аэропорту "Шереметьево" идет внутренняя проверка из-за задержек багажа, по результатам будут сделаны самые серьезные выводы по целому ряду сотрудников, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Газета "Ведомости" в воскресенье сообщила, что в "Шереметьево" снова возникли проблемы с обработкой багажа. По данным издания, 29 и 30 июня большое количество багажа (около 9 тысяч единиц) не было отправлено по назначению. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани, порядка 1,5 тысячи единиц багажа скопилось в "Шереметьево" из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности.

"Жестко уже все отреагировали, соответственно, внутренняя проверка в международном аэропорту "Шереметьево" происходит, я уверен, что по результатам этой проверки будут сделаны самые серьезные выводы по целому ряду сотрудников", - сказал Дитрих.

Он напомнил, что к этому процессу подключилась генпрокуратура, и отметил, что в "Шереметьево" работает Ространснадзор.

"Я полагаю, что все усилия контролирующих органов нацелены, в первую очередь, на то, чтобы помочь "разрулить" ситуацию и понять, что же делается не так. Я думаю, что они приведут нас к тому, что мы все-таки наладим весь этот процесс. Сейчас достаточно серьезная сложность состоит в том, что высокий сезон, большой пассажиропоток", - отметил министр.