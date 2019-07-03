Путин призвал к скорейшему решению проблемы Корейского полуострова

"В следующем году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических связей (с Кореей). Россия и Корея реализуют крупные совместные торговые и инвестиционные проекты. Мы взаимодействуем по ситуации на Корейском полуострове, выступаем за ее скорейшее урегулирование политико-дипломатическими средствами. Об этом говорили совсем недавно с президентом Мун Чже Ином на саммите "Большой двадцатки", - сказал Путин.