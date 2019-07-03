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РИА Новости

В Ульяновске потушили пожар на рынке

Вчера, 13:59
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пожар в двухэтажном металлическом ангаре на вещевом рынке в Ульяновске полностью ликвидирован, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании на площади 2000 квадратных метров в ангаре размером 30 на 70 метров на вещевом рынке "Солнечный".
"Пожар ликвидирован на площади 300 квадратных метров без пострадавших", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС РФ, к ликвидации пожара привлекались 35 человек и 14 единиц техники.
Как сообщил заместитель главы Ульяновска - глава администрации Заволжского района города Наиль Юмакулов, возгорание произошло на втором этаже двухэтажного металлического ангара на рынке "Солнечный". "Всего было эвакуировано 85 человек... В настоящее время устанавливается причина возгорания", - цитирует Юмакулова пресс-служба администрации Ульяновска.
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