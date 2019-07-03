Самый молодой депутат Госдумы объяснил решение баллотироваться в Мосгордуму

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Самый депутат Государственной думы Василий Власов, комментируя своё решение избираться в Мосгордуму, выразил надежду, что и там своей работой сможет принести пользу.

Ранее на сайте Московской городской избирательной комиссии появилась информация о том, что Власов выдвинулся в депутаты Мосгордумы от партии ЛДПР.

"Я думаю, что в Мосгордуме тоже смогу принести пользу. Молодёжная повестка, и повестка, связанная с реновацией, и вопросы комитета, в котором я сейчас первый зампред, экология и природопользование, - очень важные темы, в том числе и в районах, от которых я выдвигаюсь", - рассказал Власов РИА Новости.

Он также пояснил, что в случае избрания в Мосгордуму будет вынужден сдать мандат депутата Государственной думы, который по решению совета партии будет передан следующему по списку.

Кроме того, на вопрос, останется ли он в Госдуме, если не пройдёт в Мосгордуму, Власов ответил утвердительно.

Власов в 21 год был избран в Госдуму в сентябре 2016 года в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией ЛДПР. Является первым заместителем председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы.

Он стал известен неординарными инициативами. Так, в 2017 году он предлагал создать в Москве Центральный дом видеоблогера. Власов также выступал с инициативой создать в России "зоополицию", которая бы могла заниматься контролем над соблюдением прав животных. Также он заявлял, что готовит законопроект, который позволит мужчинам брать 10-дневный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка.