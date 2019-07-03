Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T13:54Z
https://ria.ru/20190703/1556163932.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Эксперты ESET обнаружили уязвимость в приложении Cirque du Soleil

Вчера, 13:54
156
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. ESET обнаружила уязвимость в официальном интернет-приложении циркового коллектива Cirque du Soleil, которое скачали уже более 100 тысяч потенциальных зрителей, поэтому пользователям рекомендуется незамедлительно удалить его, говорится в сообщении антивирусной компании.
Приложение "ТОРУК – Первый полет" (TORUK – The First Flight) позволяет синхронизировать аудиовизуальные эффекты со смартфонами зрителей в зависимости от их расположения в зале. Программа появилась в Google Play и AppStore накануне мирового турне Cirque du Soleil. На текущий момент приложение скачали более 100 тысяч раз.
Финал шестого сезона шоу Голос.Дети
17 мая, 00:20
Group-IB нашла уязвимости в системе смс-голосования на "Голос.Дети"
ESET отмечает, что в приложении нет протокола аутентификации, что позволяет злоумышленникам сканировать сеть, получать IP-адреса и посылать команды на устройства пользователей. Приложение открывает доступные локальные порты и может удаленно менять звуковые настройки, подключаться к устройству через Bluetooth, запускать анимацию, ставить лайки на Facebook, читать и изменять настройки приложения.
"Вероятно, вопросы безопасности не были в приоритете при разработке приложения Cirque du Soleil. Доступ ко всем гаджетам без авторизации был бы невозможен, если бы приложение создавало уникальный токен для аутентификации каждого устройства", - пояснил эксперт ESET Лукас Стефанко, слова которого приводятся в сообщении.
После завершения турне приложение будет деактивировано для пользователей и удалено из Google Play и AppStore. Однако это не гарантирует безопасности устройств, особенно при подключении к общественным сетям. "Всем, кто установил приложение, следует незамедлительно удалить его", - заключил эксперт.
Логотип мессенджера WhatsApp
14 мая, 11:49
WhatsApp признала уязвимость мессенджера перед программами-шпионами
400200
Обсудить 0
ESET SoftwareGoogleCirque du SoleilЭкономика
Рекомендуем
В ЛНР заявили, что обнаружили британские БТР у линии соприкосновения
РИА
Новости
Космический спутник Земли. Иллюстрация
Еще больше спутников Маска могло выйти из строя, сообщил астроном
В ООН расценили авиаудар под Триполи как военное преступление
Китай сделал представление Британии из-за заявлений МИД о Гонконге
Лента
новостей
В Рязани задержали бывшего учителя, подозреваемого в продаже наркотиков
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
Авиавласти России и Чехии ведут переговоры по полетам между странами
Кибербезопасность
"Лаборатория Касперского" обнаружила новый вирус-вымогатель
Депутат Государственной Думы РФ Василий Власов
Самый молодой депутат Госдумы объяснил решение баллотироваться в Мосгордуму
Президент России Владимир Путин
Путин призвал быстрее решить вопрос с ценами на авиакеросин
Владимир Путин выступает на втором Международном форуме Развитие парламентаризма. 3 июля 2019
Путин назвал попытки присвоить право на истину недопустимыми
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на заседании коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 3 июля 2019
Глава Минвостокразвития считает, что зарплаты в ДФО должны быть вдвое выше
Министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с членами комиссии по установлению причин инцидента на глубоководном аппарате в Североморске
Шойгу рассказал о пожаре на глубоководном аппарате
Магнетар, вырабатывающий быстрые радиовспышки
Найден источник загадочных сигналов из космоса
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий допустил отказ от выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
Вышинского доставили в суд в Киеве
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
02:13Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей
02:08В Египте туристы смогут бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников
01:56В Минске во время праздничного салюта пострадали три человека
Лента новостейМолния