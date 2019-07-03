Эксперты ESET обнаружили уязвимость в приложении Cirque du Soleil

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. ESET обнаружила уязвимость в официальном интернет-приложении циркового коллектива Cirque du Soleil, которое скачали уже более 100 тысяч потенциальных зрителей, поэтому пользователям рекомендуется незамедлительно удалить его, говорится в сообщении антивирусной компании.

Приложение "ТОРУК – Первый полет" (TORUK – The First Flight) позволяет синхронизировать аудиовизуальные эффекты со смартфонами зрителей в зависимости от их расположения в зале. Программа появилась в Google Play и AppStore накануне мирового турне Cirque du Soleil. На текущий момент приложение скачали более 100 тысяч раз.

ESET отмечает, что в приложении нет протокола аутентификации, что позволяет злоумышленникам сканировать сеть, получать IP-адреса и посылать команды на устройства пользователей. Приложение открывает доступные локальные порты и может удаленно менять звуковые настройки, подключаться к устройству через Bluetooth, запускать анимацию, ставить лайки на Facebook, читать и изменять настройки приложения.

"Вероятно, вопросы безопасности не были в приоритете при разработке приложения Cirque du Soleil. Доступ ко всем гаджетам без авторизации был бы невозможен, если бы приложение создавало уникальный токен для аутентификации каждого устройства", - пояснил эксперт ESET Лукас Стефанко, слова которого приводятся в сообщении.