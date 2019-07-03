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РИА Новости
Культура

Вышел трейлер фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2"

Вчера, 14:01
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© Legio Felix (2018)Кадр из сериала "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел"
Кадр из сериала Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
© Legio Felix (2018)
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Телеканал ТНТ разместил на YouTube-канале трейлер новогодней комедии "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2".
Герои "Полицейского с Рублевки" возвращаются на большой экран. Полковнику Яковлеву (Сергей Бурунов) и капитану Рыбкиной (Рина Гришина) под самый Новый год придется сразиться с НЛО, которое атакует Барвиху. А может, и нет. Детали сюжета картины и полный актерский состав пока держатся в секрете.
Первая часть "Новогоднего беспредела" вышла в кинотеатрах 20 декабря 2018 года. Картина собрала в прокате в России и СНГ более 1,7 миллиарда рублей и привлекла в кинотеатры почти 6,7 миллиона зрителей. Комедия стала самой кассовой в своем жанре за всю историю российского кинопроката.
Режиссер и сценарист фильма — Илья Куликов. В кинотеатрах "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2" выйдет 12 декабря.
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