Глава Минвостокразвития считает, что зарплаты в ДФО должны быть вдвое выше

"Как его остановить? В социальном плане это комфорт и качество жизни. В экономическом - уже сегодня люди, живущие на Дальнем Востоке, должны зарабатывать в два-три раза больше. Это стимул остаться, участвовать в строительстве нового Дальнего Востока. Для других это стимул приехать на Дальний Восток, как это было при строительстве БАМа. Думаю, никому не надо напоминать, что ехали на стройку, в частности, из-за большого заработка", - сказал Козлов.