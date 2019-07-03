Глава Минвостокразвития считает, что зарплаты в ДФО должны быть вдвое выше

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Глава Минвостокразвития Александр Козлов заявил, что сотрудники предприятий на Дальнем Востоке должны зарабатывать в 2-3 раза больше, что поможет сократить отток населения.
В среду в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошло итоговое заседание коллегии министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, где подвели итоги деятельности в 2018 году.
Министр напомнил, что отток населения с Дальнего Востока продолжается.
"Как его остановить? В социальном плане это комфорт и качество жизни. В экономическом - уже сегодня люди, живущие на Дальнем Востоке, должны зарабатывать в два-три раза больше. Это стимул остаться, участвовать в строительстве нового Дальнего Востока. Для других это стимул приехать на Дальний Восток, как это было при строительстве БАМа. Думаю, никому не надо напоминать, что ехали на стройку, в частности, из-за большого заработка", - сказал Козлов.