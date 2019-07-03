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РИА Новости

Глава Минвостокразвития считает, что зарплаты в ДФО должны быть вдвое выше

Вчера, 13:47
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на заседании коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 3 июля 2019
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на заседании коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 3 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на заседании коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 3 июля 2019
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Глава Минвостокразвития Александр Козлов заявил, что сотрудники предприятий на Дальнем Востоке должны зарабатывать в 2-3 раза больше, что поможет сократить отток населения.
В среду в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошло итоговое заседание коллегии министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, где подвели итоги деятельности в 2018 году.
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Министр напомнил, что отток населения с Дальнего Востока продолжается.
"Как его остановить? В социальном плане это комфорт и качество жизни. В экономическом - уже сегодня люди, живущие на Дальнем Востоке, должны зарабатывать в два-три раза больше. Это стимул остаться, участвовать в строительстве нового Дальнего Востока. Для других это стимул приехать на Дальний Восток, как это было при строительстве БАМа. Думаю, никому не надо напоминать, что ехали на стройку, в частности, из-за большого заработка", - сказал Козлов.
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