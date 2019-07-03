Еще больше спутников Маска могло выйти из строя, сообщил астроном

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. "Рой" спутников связи Элона Маска продолжает испытывать трудности всего через месяц после запуска. Наблюдения за их орбитами показывают, что число работоспособных аппаратов могло сократиться с 57 до 52 зондов, "Рой" спутников связи Элона Маска продолжает испытывать трудности всего через месяц после запуска. Наблюдения за их орбитами показывают, что число работоспособных аппаратов могло сократиться с 57 до 52 зондов, сообщает Джонатан Макдауэлл, астрофизик из Гарвардского университета.

"На текущий момент времени, восемь спутников системы Starlink движутся по аномальным орбитам. Один из них, скорее всего, проходит подготовку к контролируемому сожжению в атмосфере, два вышли из строя, а еще пять – перестали поднимать орбиту или тоже сломались. Остальные 52 зонда вышли на расчетную высоту", — отметил исследователь.

Первые планы по запуску флотилии Starlink, предназначенной для создания глобальной сети высокоскоростной связи, Элон Маск, основатель и руководитель SpaceX, озвучил еще в январе 2015 года. В соответствии с его замыслами, американский космический стартап запустит и выведет на орбиту около 12 тысяч коммуникационных спутников, работающих на разных длинах волн.

Эта идея вызвала не только скепсис со стороны мирового научного и коммерческого сообщества, но и породила массу опасений, связанных с тем, что зонды Starlink будут вращаться вокруг Земли на рекордно низкой высоте, почти касаясь атмосферы. Выход из строя одного или нескольких аппаратов, как опасались критики Маска, может привести к очень серьезным проблемам для МКС или других зондов на низкой орбите.

Еще больше критики в сторону Starlink прозвучало со стороны астрономов. И Международный астрономический союз, и Национальная радиоастрономическая обсерватория США неоднократно выступали с критикой в адрес проекта Маска еще до его запуска, опасаясь того, что зонды будут мешать ведению наблюдений и усиливать световое загрязнение неба.

На минувших выходных претензии в сторону американского стартапа стали еще более громкими после того, как выяснилось, что уже три зонда флотилии вышли из строя и перестали отвечать на сигналы с Земли. Представители SpaceX отказались раскрывать причины этих сбоев, отметив, что еще два аппарата будут сожжены в атмосфере для проверки систем "утилизации" этих зондов.

Макдауэлл, один из ведущих мировых специалистов в изучении "космического мусора", проследил за тем, как меняются орбиты оставшихся 57 зондов и обнаружил, что далеко не все они вышли на расчетную орбиту, на которой Маск и его единомышленники планируют организовать сеть из спутников связи, покрывающих всю Землю.

Пока не совсем понятно, что произошло с пятью спутниками, которые неожиданно остановили подъем орбиты в первый месяц после их запуска, но при этом продолжают поддерживать связь с Землей. Представители SpaceX уже заявляли, что часть зондов будет остановлена на полпути к цели ради проведения некого набора проверок, однако гарвардский астроном не исключает, что на самом деле они тоже вышли из строя.

Даже если они продолжат движение, выход трех первых аппаратов уже повлиял на настроения в отрасли. Представители индустрии и чиновники НАСА и ЕКА, как передает SpaceNews , уже заявили, что запуск всей флотилии Starlink и конкурирующих групп спутников может привести к тому, что на орбите Земли появятся сотни "мертвых" космических аппаратов, способных породить так называемый "каскад Кесслера".

Еще в 1978 году Дональд Кесслер, ученый из НАСА, показал, что дальнейшее накопление мусора на орбите и увеличение его плотности может создать условия, в которых столкновение двух подобных частиц вызовет своеобразную "цепную реакцию", которая приведет к уничтожению всех спутников, работающих на высоте МКС и выше.

По этой причине ученые предложили ввести своеобразный налог на спутники, который будут платить те корпорации, чьи аппараты вышли из строя еще до того, как они были "утилизированы" в атмосфере Земли, а также ввести жесткие ограничения на высоту орбиты таких флотилий.