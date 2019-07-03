Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T13:50Z
https://ria.ru/20190703/1556163428.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152829/29/1528292987_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_cb3845b529fb22f65f1441deffecda03.jpg
РИА Новости

Еще больше спутников Маска могло выйти из строя, сообщил астроном

Вчера, 13:50
3307
© Depositphotos / cookelmaКосмический спутник Земли. Иллюстрация
Космический спутник Земли. Иллюстрация
© Depositphotos / cookelma
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. "Рой" спутников связи Элона Маска продолжает испытывать трудности всего через месяц после запуска. Наблюдения за их орбитами показывают, что число работоспособных аппаратов могло сократиться с 57 до 52 зондов, сообщает Джонатан Макдауэлл, астрофизик из Гарвардского университета.

"На текущий момент времени, восемь спутников системы Starlink движутся по аномальным орбитам. Один из них, скорее всего, проходит подготовку к контролируемому сожжению в атмосфере, два вышли из строя, а еще пять – перестали поднимать орбиту или тоже сломались. Остальные 52 зонда вышли на расчетную высоту", — отметил исследователь.

Первые планы по запуску флотилии Starlink, предназначенной для создания глобальной сети высокоскоростной связи, Элон Маск, основатель и руководитель SpaceX, озвучил еще в январе 2015 года. В соответствии с его замыслами, американский космический стартап запустит и выведет на орбиту около 12 тысяч коммуникационных спутников, работающих на разных длинах волн.
Эта идея вызвала не только скепсис со стороны мирового научного и коммерческого сообщества, но и породила массу опасений, связанных с тем, что зонды Starlink будут вращаться вокруг Земли на рекордно низкой высоте, почти касаясь атмосферы. Выход из строя одного или нескольких аппаратов, как опасались критики Маска, может привести к очень серьезным проблемам для МКС или других зондов на низкой орбите.
Астронавт Рики Арнольд готовится вывести зонд RemoveDebris в открытый космос
15 февраля, 19:13
Британский спутник поймал космический мусор при помощи гарпуна
Еще больше критики в сторону Starlink прозвучало со стороны астрономов. И Международный астрономический союз, и Национальная радиоастрономическая обсерватория США неоднократно выступали с критикой в адрес проекта Маска еще до его запуска, опасаясь того, что зонды будут мешать ведению наблюдений и усиливать световое загрязнение неба.
На минувших выходных претензии в сторону американского стартапа стали еще более громкими после того, как выяснилось, что уже три зонда флотилии вышли из строя и перестали отвечать на сигналы с Земли. Представители SpaceX отказались раскрывать причины этих сбоев, отметив, что еще два аппарата будут сожжены в атмосфере для проверки систем "утилизации" этих зондов.
Макдауэлл, один из ведущих мировых специалистов в изучении "космического мусора", проследил за тем, как меняются орбиты оставшихся 57 зондов и обнаружил, что далеко не все они вышли на расчетную орбиту, на которой Маск и его единомышленники планируют организовать сеть из спутников связи, покрывающих всю Землю.
Пока не совсем понятно, что произошло с пятью спутниками, которые неожиданно остановили подъем орбиты в первый месяц после их запуска, но при этом продолжают поддерживать связь с Землей. Представители SpaceX уже заявляли, что часть зондов будет остановлена на полпути к цели ради проведения некого набора проверок, однако гарвардский астроном не исключает, что на самом деле они тоже вышли из строя.
Даже если они продолжат движение, выход трех первых аппаратов уже повлиял на настроения в отрасли. Представители индустрии и чиновники НАСА и ЕКА, как передает SpaceNews, уже заявили, что запуск всей флотилии Starlink и конкурирующих групп спутников может привести к тому, что на орбите Земли появятся сотни "мертвых" космических аппаратов, способных породить так называемый "каскад Кесслера".
Еще в 1978 году Дональд Кесслер, ученый из НАСА, показал, что дальнейшее накопление мусора на орбите и увеличение его плотности может создать условия, в которых столкновение двух подобных частиц вызовет своеобразную "цепную реакцию", которая приведет к уничтожению всех спутников, работающих на высоте МКС и выше.
Кабриолет Tesla Roadster, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX
12 февраля 2018, 12:00
Астрономы уточнили траекторию полета спорткара Маска
По этой причине ученые предложили ввести своеобразный налог на спутники, который будут платить те корпорации, чьи аппараты вышли из строя еще до того, как они были "утилизированы" в атмосфере Земли, а также ввести жесткие ограничения на высоту орбиты таких флотилий.
Чем ближе зонд будет находиться к поверхности планеты, тем быстрее он упадет на нее, что минимизирует шансы на запуск каскада Кесслера и уничтожение всей орбитальной группировки, подытожил Мэтт Деш (Matt Desch), исполнительный директор корпорации Iridium, создавшей первую флотилию такого рода в начале 1990 годов.
22122111
Обсудить 1
КосмосЭлон МаскКосмос - РИА НаукаГарвардский университетНАСАSpaceXСШАРИА Наука
Рекомендуем
В Якутии на соревнованиях обрушилась деревянная конструкция
РИА
Новости
Маргарита Грачева
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
Тбилиси
МВД Грузии прокомментировало видео с нападением на россиян
Лента
новостей
Сергей Шойгу
Шойгу рассказал, как моряки-подводники спасли гражданского
Кадр из сериала Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
Вышел трейлер фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2"
Депутат Государственной Думы РФ Василий Власов
В Мосгоризбиркоме прокомментировали выдвижение самого молодого депутата ГД
Калифорнийские морские свиньи могут исчезнуть в ближайшие годы
Экологи предсказали скорое вымирание еще одного вида млекопитающих
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
Американский беспилотник провел разведку у западных границ России
Режиссер Василий Панин
Умер режиссер Василий Панин
Берестяная грамота
Ученые выяснили, как были написаны новгородские берестяные грамоты
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Люди стоят на разделительной полосе в час пик в Нью-Дели
В Индии стало вирусным видео с "исчезающими" автомобилями
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти
"АвтоВАЗ" останавливает производство из-за срыва поставок
Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу после гибели 14 моряков
Путин прокомментировал гибель российских подводников
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
02:13Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей
02:08В Египте туристы смогут бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников
01:56В Минске во время праздничного салюта пострадали три человека
Лента новостейМолния