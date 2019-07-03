На Урале возбудили дело после убийства экс-главы киргизской диаспоры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства во вторник в Екатеринбурге мужчины, сообщает СУСК по Свердловской области.

Ранее ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области " Дом народов Урала " сообщила в Facebook, что во вторник в микрорайоне Уралмаше был застрелен бывший глава свердловской областной общественной организации "Кыргызстан-Урал" Камчыбек Каримов.

"Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем, совершенное группой лиц) и части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). По предварительным данным следствия, 2 июля 2019 года около 15.00 (13.00 мск) у дома №22 по улице Калинина в Екатеринбурге неустановленные лица, используя огнестрельное оружие, напали на местного жителя 1965 года рождения, совершив убийство потерпевшего", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего, принимаются меры по скорейшему установлению и задержанию злоумышленников. Основная версия следствия - нападение и убийство с целью завладения деньгами мужчины. Следствие просит откликнуться очевидцев преступления.

Начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых сообщил журналистам в среду, что сыщики опросили местных жителей, изъяли съемки с камер видеонаблюдения, которые в настоящее время тщательно анализируются.