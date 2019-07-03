В тюменском торговом центре произошла стрельба

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. В торгово-развлекательном центре "Кристалл" в Тюмени мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного УМВД Светлана Новик.

Инцидент произошел днем в среду. По данным полиции, между тремя посетителями обувного магазина произошел конфликт. Один из них достал оружие и начал стрелять в потолок.

По словам Новик, после этого участники конфликта покинули место происшествия. Сейчас полиция устанавливает их личности.