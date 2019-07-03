Евроскептики в ЕП раскритиковали "тайную" сделку по назначениям в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Представитель пятой по величине в Европарламенте группы "евроскептиков" "Идентичность и демократия" подверг критике согласованную на саммите в Брюсселе сделку по кандидатурам на руководящие посты в ЕС, назвав ее "договоренностью между друзьями".
"Решили, как всегда, тайно. Личности, которые завтра возглавят ЕС, по большей части неизвестны народам, которые, кстати, даже не приглашены высказаться относительно этого выбора", - говорится в поступившем в РИА Новости заявлении зампреда фракции Николя Бэя.
Вчера, 11:12"Запрос не услышан". Лидеры ЕС определили кандидатов на ключевые постыНа саммите ЕС согласовали назначения на ключевые европейские посты. В эфире радио Sputnik доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев высказал мнение, что политики не учли настроения своего электората.
По его словам, "эти договоренности между друзьями ясно показывают, что система и институты Европы выдыхаются".
"В конце концов, несмотря на четкий сигнал, посланный избирателями на европейских выборах, ЕС остается под контролем технократов, а немецкие интересы доминируют", - заявил он.
По его мнению, ЕК "будет продолжать политику, проводимую Жан-Клодом Юнкером, все больше расширяя свободу торговли и открывая границы для мигрантов".
Отвечая на уточняющий вопрос, намерена ли фракция голосовать за кандидатуру, предложенную Евросоветом, источник во фракции сказал РИА Новости, что "заявление зампреда более или менее отвечает" на этот вопрос.
Ранее представители второй по величине фракции социал-демократов (154 депутата) назвали кандидатуру минобороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост нового главы Еврокомиссии неприемлемой. Четвертая по величине фракция "зеленых" в ЕП нового созыва подвергла критике согласованную на саммите ЕС кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы ЕК, сочтя ее результатом "закулисных" игр. Вместе эти две фракции составляют 228 голосов.
Если еще две фракции общей численностью не менее 148 депутатов откажутся поддерживать этого кандидата, то правоцентристской "Европейской народной партии" и либеральной фракции "Обновление Европы" не хватит голосов для утверждения фон дер Ляйен (вместе 290 голосов при 376 необходимых).