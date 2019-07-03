Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T13:39Z
https://ria.ru/20190703/1556163040.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Евроскептики в ЕП раскритиковали "тайную" сделку по назначениям в ЕС

Вчера, 13:39
596
БРЮССЕЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Представитель пятой по величине в Европарламенте группы "евроскептиков" "Идентичность и демократия" подверг критике согласованную на саммите в Брюсселе сделку по кандидатурам на руководящие посты в ЕС, назвав ее "договоренностью между друзьями".
"Решили, как всегда, тайно. Личности, которые завтра возглавят ЕС, по большей части неизвестны народам, которые, кстати, даже не приглашены высказаться относительно этого выбора", - говорится в поступившем в РИА Новости заявлении зампреда фракции Николя Бэя.
Президент Румынии Клаус Йоханнис, председатель Европейского совета Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер (слева направо) на саммите ЕС в Брюсселе. 21 июня 2019
Вчера, 11:12
"Запрос не услышан". Лидеры ЕС определили кандидатов на ключевые постыНа саммите ЕС согласовали назначения на ключевые европейские посты. В эфире радио Sputnik доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев высказал мнение, что политики не учли настроения своего электората.
По его словам, "эти договоренности между друзьями ясно показывают, что система и институты Европы выдыхаются".
"В конце концов, несмотря на четкий сигнал, посланный избирателями на европейских выборах, ЕС остается под контролем технократов, а немецкие интересы доминируют", - заявил он.
По его мнению, ЕК "будет продолжать политику, проводимую Жан-Клодом Юнкером, все больше расширяя свободу торговли и открывая границы для мигрантов".
Отвечая на уточняющий вопрос, намерена ли фракция голосовать за кандидатуру, предложенную Евросоветом, источник во фракции сказал РИА Новости, что "заявление зампреда более или менее отвечает" на этот вопрос.
Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак
Вчера, 13:20
Сторчак назвал выдвижение Лагард на пост главы ЕЦБ большим сюрпризом
Ранее представители второй по величине фракции социал-демократов (154 депутата) назвали кандидатуру минобороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост нового главы Еврокомиссии неприемлемой. Четвертая по величине фракция "зеленых" в ЕП нового созыва подвергла критике согласованную на саммите ЕС кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы ЕК, сочтя ее результатом "закулисных" игр. Вместе эти две фракции составляют 228 голосов.
Если еще две фракции общей численностью не менее 148 депутатов откажутся поддерживать этого кандидата, то правоцентристской "Европейской народной партии" и либеральной фракции "Обновление Европы" не хватит голосов для утверждения фон дер Ляйен (вместе 290 голосов при 376 необходимых).
1000000
Обсудить 0
Жан-Клод ЮнкерБрюссельЕвропейский парламентЕврокомиссияЕвросоюзГерманияЕвропаВ мире
Рекомендуем
Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак
Сторчак назвал выдвижение Лагард на пост главы ЕЦБ большим сюрпризом
РИА
Новости
Итальянский депутат Европарламента Давид Сассоли на заседании по выборам нового президента Европейского парламента в Страсбурге. 3 июля 2019
Новым спикером Европарламента избрали итальянского социал-демократа Сассоли
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Европарламент не смог избрать нового спикера в первом туре голосования
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пленарном заседании Совета Федерации РФ. 13 февраля 2019
Косачев дал прогноз по кандидатам на посты в Евросоюзе
Лента
новостей
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на открытом заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Климкин назвал проблемы, от решения которых зависит существование Украины
В ООН расценили авиаудар под Триполи как военное преступление
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
Климкин обвинил Зеленского в отсутствии видения внешней политики
Китай сделал представление Британии из-за заявлений МИД о Гонконге
Итальянский депутат Европарламента Давид Сассоли на заседании по выборам нового президента Европейского парламента в Страсбурге. 3 июля 2019
Новый глава Европарламента заявил, что санкционная политика ЕС не изменится
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани объяснил, почему Иран сокращает обязательства по ядерной сделке
Здание Совета Европы в Страсбурге
Источник: ПАСЕ уведомили об отзыве приглашения наблюдать за выборами в Раду
Министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с членами комиссии по установлению причин инцидента на глубоководном аппарате в Североморске
Шойгу рассказал о пожаре на глубоководном аппарате
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий допустил отказ от выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы
В ЛНР заявили, что обнаружили британские БТР у линии соприкосновения
Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак на Петербургском международном экономическом форуме 2017
В Минфине оценили платежеспособность Украины
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
02:13Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей
02:08В Египте туристы смогут бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников
01:56В Минске во время праздничного салюта пострадали три человека
Лента новостейМолния