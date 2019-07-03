Путин: партнерство России и Турции находится на стратегическом уровне

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что партнерство России с Турцией находится на стратегическом уровне, а сам он поддерживает постоянный контакт с лидером Турции Тайипом Эрдоганом.

"С нашим соседом Турцией партнерство вышло на стратегический уровень, находимся в постоянном контакте с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом", - сказал Путин.

По его словам, успешно воплощаются в жизнь такие важнейшие и крупные проекты, как строительство атомной электростанции "Аккую" и газопровод "Турецкий поток".