Нацпроекты приведут к росту производительности труда, считает Орешкин

"Важно понять, что производительность (труда) - это не про то, как много человек работает. Это про то, как он мало делает ненужной работы в процессе своей работы. Поэтому повышение производительности - это не про сокращение, не про увеличение рабочего времени, это про высвобождение рабочего времени для реальной работы, реального результата", - сказал Орешкин, выступая на форуме "Производительность 360".