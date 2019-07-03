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РИА Новости

Нацпроекты приведут к росту производительности труда, считает Орешкин

Вчера, 13:49
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин
© РИА Новости / Александр Гальперин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Нацпроекты, реализуемые в настоящий момент в России, приведут к повышению производительности труда, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
"Важно понять, что производительность (труда) - это не про то, как много человек работает. Это про то, как он мало делает ненужной работы в процессе своей работы. Поэтому повышение производительности - это не про сокращение, не про увеличение рабочего времени, это про высвобождение рабочего времени для реальной работы, реального результата", - сказал Орешкин, выступая на форуме "Производительность 360".
Он также отметил, что все нацпроекты де-факто ведут к повышению производительности труда. "Повышение качества здравоохранения ведёт к тому, что люди меньше болеют, становятся более активными - это очевидно повышение производительности труда. Инвестиции в образование, повышение квалификации - это новые знания для повышения производительности труда", - пояснил глава МЭР.
"Поэтому, всё, что сейчас делается, как раз интегрально приведёт к росту производительности труда. Поэтому для того, чтобы достичь общей цели, нужно работать над каждым элементом, и в каждом элементе достигать максимальных результатов", - уверен он.
Глава "Деловой России" Алексей Репик в свою очередь добавил: "Недостаточно оптимизировать в системе только производительность труда. Необходимо работать в целом над повышением эффективности во всем - в процессах, финансировании".
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