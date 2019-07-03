В ООН расценили авиаудар под Триполи как военное преступление

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Авиаудар по центру содержания нелегальных иммигрантов в районе Таджура под ливийским Триполи можно расценивать как военное преступление, заявил спецпосланник ООН по урегулированию в Ливии Гассан Саламе.

По данным миссии ООН в Ливии (UNSMIL), в результате авиаудара погибли 44 человека, более 130 пострадали.

"Этот удар очевидно достиг уровня военного преступления", - говорится в заявлении на официальном сайте UNSMIL.

Согласно документу, миссия призывает немедленно прекратить все нарушения и нападения на мирных жителей и инфраструктуру, особенно системы здравоохранения.

Спецпосланник также призвал международное сообщество осудить это преступление и ввести соответствующие санкции против тех, кто приказал нанести авиаудар, выполнил приказ и поставил оружие для его исполнения.

Ранее ливийская газета Al-Marsad со ссылкой на заявление главы оперативного штаба ВВС Ливийской национальной армии генерал-майора Мухаммада аль-Манфура сообщила, что ВВС ЛНА Халифы Хафтара объявили о начале воздушной операции в ливийской столице Триполи, призывают мирных жителей не приближаться к военным объектам.

Командующий восточной Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.

В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 740 человек, более 4,4 тысячи получили ранения.