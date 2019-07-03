Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T13:31Z
https://ria.ru/20190703/1556162573.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155597/33/1555973317_0:0:3073:1728_1036x0_80_0_0_7eccefb829a6560e7214721ac97bb3c2.jpg
РИА Новости

Суд признал законным арест принадлежащих Арашукову двух тысяч рублей

Вчера, 13:31
2038
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест счетов бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, обвиняемого в участии в организованном преступном сообществе и убийствах, сообщили РИА Новости в суде.
"Апелляционная инстанция оставила без изменения решения суда о наложении обеспечительного ареста", - сказали в суде. Там добавили, что речь идет о четырех счетах с общей суммой средств в 2 тысячи рублей.
Ранее Басманный суд Москвы наложил арест на счета семи обвиняемых по делу Арашуковых, которым запрещено распоряжаться ими в пределах суммы ущерба (его СК РФ оценивает в 30 миллиардов рублей).
Среди прочих под арестом оказались земельный участок, три жилых дома и одно жилое помещение в Карачаево-Черкесии, принадлежащие отстраненному сенатору, а также земельный участок и три здания там же, которыми владеет его отец. У остальных фигурантов также арестованы земельные участки, здания и автомобили.
В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Совфед лишил его статуса сенатора. Все обвинения Арашуков категорически отвергает.
Депутат законодательного собрания Амурской области ЛДПР Сергей Труш
21 июня, 14:23
Заработавший за год три копейки депутат рассказал, на что живет
В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан и отец уже бывшего сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Под стражу взяты девять фигурантов: оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
7210002
Обсудить 0
Дело клана АрашуковыхРауф АрашуковСледственный комитет РФМосковский городской судРоссияПроисшествия
Рекомендуем
В ООН расценили авиаудар под Триполи как военное преступление
РИА
Новости
Президент Владимир Путин
Путин освободил от должности трех генералов
Министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с членами комиссии по установлению причин инцидента на глубоководном аппарате в Североморске
Шойгу рассказал о пожаре на глубоководном аппарате
В ЛНР заявили, что обнаружили британские БТР у линии соприкосновения
Лента
новостей
Тбилиси
МВД Грузии прокомментировало видео с нападением на россиян
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу после гибели 14 моряков
Путин прокомментировал гибель российских подводников
Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе, Бельгия
Зеленский "играет" роль президента Украины, считает эксперт
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
Климкин обвинил Зеленского в отсутствии видения внешней политики
Космический спутник Земли. Иллюстрация
Еще больше спутников Маска могло выйти из строя, сообщил астроном
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий допустил отказ от выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы
Маргарита Грачева
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
В тюменском торговом центре произошла стрельба
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Китай сделал представление Британии из-за заявлений МИД о Гонконге
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
02:13Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей
02:08В Египте туристы смогут бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников
01:56В Минске во время праздничного салюта пострадали три человека
Лента новостейМолния