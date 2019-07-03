Суд признал законным арест принадлежащих Арашукову двух тысяч рублей

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест счетов бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, обвиняемого в участии в организованном преступном сообществе и убийствах, сообщили РИА Новости в суде.

"Апелляционная инстанция оставила без изменения решения суда о наложении обеспечительного ареста", - сказали в суде. Там добавили, что речь идет о четырех счетах с общей суммой средств в 2 тысячи рублей.

Ранее Басманный суд Москвы наложил арест на счета семи обвиняемых по делу Арашуковых, которым запрещено распоряжаться ими в пределах суммы ущерба (его СК РФ оценивает в 30 миллиардов рублей).

Среди прочих под арестом оказались земельный участок, три жилых дома и одно жилое помещение в Карачаево-Черкесии, принадлежащие отстраненному сенатору, а также земельный участок и три здания там же, которыми владеет его отец. У остальных фигурантов также арестованы земельные участки, здания и автомобили.

В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Совфед лишил его статуса сенатора. Все обвинения Арашуков категорически отвергает.