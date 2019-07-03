Погибшие моряки до конца выполнили свой долг на боевом посту, заявили в РПЦ

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан выразил соболезнования в связи с гибелью моряков-подводников при пожаре на глубоководном аппарате, отметив, что погибшие "до конца выполнили свой долг на боевом посту".

По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Во вторник президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших моряков. В среду утром Шойгу прибыл в Североморск, где проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара.

"Это были офицеры, настоящие профессионалы высокого класса. Каждый профессиональный военный, вступая на стезю служения своей родине, принимает в свое сердце эту готовность "отдать свою жизнь за други своя". В этой постоянной готовности состоит все высшее достоинство, мужество, благородство и тяжесть военной службы. Пришел нежданный час испытания, и ребята до конца выполнили свой долг на боевом посту, выполняя задачу по защите нашей родины", - говорится в тексте обращения на сайте Мурманской епархии.

Митрополит Митрофан отметил, что "нет слов, которые бы могли выразить нашу общую скорбь, но и нашу глубокую благодарность тем, кто ежедневно рискует своими жизнями ради нас".