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РИА Новости

Власти Иркутской области пока обсуждают вопрос о трауре

Вчера, 13:29
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
Паводок в Иркутской области. Архивное фото
ИРКУТСК, 3 июл - РИА Новости. Решение об объявлении траура в Иркутской области, где из-за паводка погибло 18 человек, еще не принято, вопрос находится в стадии обсуждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
На утро 3 июля в Иркутской области, где действует режим ЧС, подтопленными остаются 3,4 тысячи жилых дома в 31 населенном пункте Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов. По данным экстренных служб погибшими числятся 18 человек, пропавшими без вести – восемь.
Разрушенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области
Вчера, 12:52
Почти 7 тысяч пострадавших от паводка в Иркутской области получили помощь
"Вопрос (объявления траура – ред.) находится в стадии обсуждения. Еще окончательно не ясно число погибших", - сказал агентству представитель региональных властей.
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Паводок в Иркутской областиИркутская областьИркутскПроисшествия
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