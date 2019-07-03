Власти Иркутской области пока обсуждают вопрос о трауре

ИРКУТСК, 3 июл - РИА Новости. Решение об объявлении траура в Иркутской области, где из-за паводка погибло 18 человек, еще не принято, вопрос находится в стадии обсуждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

На утро 3 июля в Иркутской области, где действует режим ЧС, подтопленными остаются 3,4 тысячи жилых дома в 31 населенном пункте Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов. По данным экстренных служб погибшими числятся 18 человек, пропавшими без вести – восемь.