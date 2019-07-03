Более 3 млрд рублей направят на развитие системы водоснабжения в Чебоксарах

ЧЕБОКСАРЫ, 3 июл – РИА Новости. Новый банк развития БРИКС и правительство Чувашии в рамках совместного проекта выделят более трех миллиардов рублей на реконструкцию и строительство новых систем водоснабжения и водоотведения в Чебоксарах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.

"Сегодня дан старт совместному проекту с новым банком развития в области коммунального хозяйства. Свыше 3,5 миллиарда рублей, включая инвестиции республики и средства банка, поступят на развитие столицы Чувашской Республики в ближайшие шесть лет", - сказал председатель кабинета министров Чувашии Иван Моторин на церемонии подписания соглашения между Минстроем России, правительством республики и руководством города Чебоксары.

Стороны договорились о совместной работе над проектом "Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации". Помимо Чебоксар инвестиции в рамках проекта получат еще четыре волжских города – Рыбинск, Иваново, Волжский, Дзержинск.

"Износ сетей водоснабжения и водоотведения, оборудования канализационных насосных станций и очистной водопроводной станции "Заовражная" мог бы привести к серьезным экологическим проблемам, авариям, потерям и существенному росту тарифа для населения. Выделенный грант, более трех миллиардов рублей, позволит решать эти задачи", - процитировали в пресс-службе главу администрации города Чебоксары Алексея Ладыкова.

В пресс-службе уточнили, что в Чебоксарах средства планируется направить на девять проектов, в частности будет продолжена реконструкция загородного коллектора, построены сети водоснабжения и водоотведения в районах индивидуальной застройки, модернизированы 14 канализационных насосных станций и оборудование очистной водопроводной станции "Заовражная", построен отводящий коллектор реки Кайбулка.

В пресс-службе напомнили, что в ноябре 2017 года глава Чувашии Михаил Игнатьев на встрече с представителями Нового банка развития стран БРИКС и Санкт-Петербургского фонда инвестиционных строительных проектов обсудил вопросы возведения в Чебоксарах дополнительных сооружений для очистки сточных вод, строительства канализационных коллекторов и модернизации канализационных насосных станций.